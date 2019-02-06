Фото: смотрите, какой дом получил приз народного жюри на эстонском конкурсе "Дом года"

Народное жюри конкурса Aasta Kodu ("Дом года"), прошедшего в двадцать второй раз, выбрало наиболее понравившееся жилище. Им стал дом Мерлин Мийдо и Арди Оя в Тыстамаа, передает Kodustiil.
После окончания учебы в столице хозяйка дома Мерлин Мийдо со спутником жизни Арди Оя вернулась в родные места и занялась приведением в порядок дома, доставшегося ей в наследство от бабушки. Наконец, от прежнего дома, построенного в 1970-м году, остались только наружные стены.
По словам главного редактора журнала Kodukiri Малле Паюла, в голосовании народного жюри конкурса приняли участие почти 7000 человек, a галереи финалистов просмотрели более 100 000 читателей.
«Многие написали, что на фото дома в Тыстамаа они узнали дом своей мечты: светлый, просторный, в его интерьере много дерева, особенно понравились старые балки. Белый цвет и светлое дерево - любимое многими сочетание», - сказала Паюла.
По словам члена жюри конкурса, руководителя проектов K-rauta Маред Нооре, в интерьерах всего дома видно хорошее знание природы дерева как материала: «Особенно здорово, что старое дерево комбинируется с современными стройматериалами, а пастельные тона светлого дерева - с черным цветом. В результате получился светлый и теплый дом».
Приз в размере 650 евро победителю народного интернет-голосования выделен торговой сетью K-rauta.
Журнал по интерьеру и садоводству Kodukiri провел конкурс Aasta Kodu уже в 22-й раз. На этот раз в конкурсе приняли участие около 50 домов и садов со всей Эстонии. Награждение победителей и заключительное мероприятие пройдет 11 февраля в кадриоргском музее.