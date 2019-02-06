Фото: смотрите, какой дом получил приз народного жюри на эстонском конкурсе "Дом года"

После окончания учебы в столице хозяйка дома Мерлин Мийдо со спутником жизни Арди Оя вернулась в родные места и занялась приведением в порядок дома, доставшегося ей в наследство от бабушки. Наконец, от прежнего дома, построенного в 1970-м году, остались только наружные стены.

ФОТО: Priit Grepp / Kodukiri

ФОТО: Priit Grepp / Kodukiri

По словам главного редактора журнала Kodukiri Малле Паюла, в голосовании народного жюри конкурса приняли участие почти 7000 человек, a галереи финалистов просмотрели более 100 000 читателей.

«Многие написали, что на фото дома в Тыстамаа они узнали дом своей мечты: светлый, просторный, в его интерьере много дерева, особенно понравились старые балки. Белый цвет и светлое дерево - любимое многими сочетание», - сказала Паюла.

ФОТО: Priit Grepp / Kodukiri

По словам члена жюри конкурса, руководителя проектов K-rauta Маред Нооре, в интерьерах всего дома видно хорошее знание природы дерева как материала: «Особенно здорово, что старое дерево комбинируется с современными стройматериалами, а пастельные тона светлого дерева - с черным цветом. В результате получился светлый и теплый дом».

Приз в размере 650 евро победителю народного интернет-голосования выделен торговой сетью K-rauta.

ФОТО: Priit Grepp / Kodukiri