Apple снова стала самой дорогой американской компанией

Колебания стоимости акций Microsoft и Apple в определенный момент привели к тому, что рыночная капитализация Apple достигла 806,6 млрд долларов, на несколько секунд превысив показатель Microsoft на 200 млн долларов. Превосходство над Amazon в этот момент составило 1,2 млрд долларов.

Однако компания Microsoft очень скоро вернулась на первое место, а компания Apple осталась второй, пишет ixbt.com.

Аналитики прогнозируют, что самой ценной компанией скоро станет Amazon, причем она будет единственной с капитализацией более 1 трлн долларов. Второе место займет Microsoft, третье — Alphabet, четвертое Apple.