Apple снова стала самой дорогой американской компанией

Вчера компания Apple на короткий срок вернула себе звание самой ценной публичной американской компании, обойдя Microsoft и Amazon.
Колебания стоимости акций Microsoft и Apple в определенный момент привели к тому, что рыночная капитализация Apple достигла 806,6 млрд долларов, на несколько секунд превысив показатель Microsoft на 200 млн долларов. Превосходство над Amazon в этот момент составило 1,2 млрд долларов.
Однако компания Microsoft очень скоро вернулась на первое место, а компания Apple осталась второй, пишет ixbt.com.
Аналитики прогнозируют, что самой ценной компанией скоро станет Amazon, причем она будет единственной с капитализацией более 1 трлн долларов. Второе место займет Microsoft, третье — Alphabet, четвертое Apple.
Напомним, в начале августа прошлого года компания Apple первой достигла рекордной отметки 1 трлн долларов. Осенью ее рыночная капитализация превысила 1,1 трлн долларов, но с тех пор заметно снизилась.