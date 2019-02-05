Предприятию Eesti Lihatööstus угрожает банкротство

Во вторник, 5 февраля, Тартуский уездный суд рассмотрел заявление фирмы Kupna Mõis о признании банкротом предприятия Eesti Lihatööstus и назначил временного банкротного управляющего, передает Rus.ERR.
"Сегодня прошло только первое заседание, на котором был назначен временный банкротный управляющий. Мы вместе с ним рассмотрим состояние дел и затем уже можно будет принимать решение. Это может быть и банкротство, но не обязательно", - прокомментировал член правления Eesti Lihatööstus Майрот Пакс.
"Фирме, которая хочет объявить нас банкротом, мы должны с 2017 года. На самом деле фирм, которым мы должны с 2017 года, две - OÜ Kupna Mõis и Saimre Seakasvatus", - пояснил Пакс.