Предприятию Eesti Lihatööstus угрожает банкротство

"Сегодня прошло только первое заседание, на котором был назначен временный банкротный управляющий. Мы вместе с ним рассмотрим состояние дел и затем уже можно будет принимать решение. Это может быть и банкротство, но не обязательно", - прокомментировал член правления Eesti Lihatööstus Майрот Пакс.