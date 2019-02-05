Новые автобусы будут пущены в Таллинне уже в конце этой недели

В то же время освоение новых автобусов требует времени, поскольку у предприятия после отказа компании MRP Linna Liinid от обслуживания маршрутов было только недели две на приобретение новых автобусов, и поэтому, как сообщает TLT, было возможным приобрести только уже бывшие в эксплуатации автобусы.

«Поэтому TLT требуется время, чтобы убедиться в хорошем техническом состоянии автобусов и их пригодности к обслуживанию маршрутов. Технический контроль проводится в присутствии изготовителя, кроме того, предприятие TLT проводит и собственный дополнительный технический контроль. После техконтроля мы один за другим направляем автобусы на обслуживание маршрутов, восстанавливая действовавшие до 1 февраля интервалы движения»,- сообщил во вторник BNS пресс-секретарь TLT Каарел Кутти.

По его словам, заключение договоров на поставки продолжится и сохраняется установленный график, согласно которому предприятие восстанавливает действовавшие до 1 февраля интервалы движения в течение периода от 30 до 60 дней.

С пятницы 1 февраля автобусы Tallinna Linnatranspordi AS приступили к обслуживанию линий, которые прежде обслуживало предприятие MRP Linna Liinid. Договор с этой компанией был прекращен, поскольку она столкнулась с платежными затруднениями и попросила горуправу расторгнуть договор с февраля этого года.

В этой связи TLT объявила о наборе 125 водителей автобусов и не менее десяти слесарей-авторемонтников и слесарей-электриков. Фирма MRP Linna Liinid обслуживала в Таллинне 11 линий. До конца месяца она будет обслуживать автобусные линии номер 2, 12, 13, 20, 20A, 25, 39, 49, 57, 59 и 65.

«С пятницы задействованы все имеющиеся у нас силы и резервы, чтобы максимально обеспечить бесперебойное автобусное движение. Хотя ситуация до прибытия новых автобусов остается напряженной, движение автобусов осуществляется в соответствии с действовавшим на 1 февраля расписанием», – сообщил пресс-секретарь Tallinna Linnatranspordi AS.