Моуриньо приговорили к году тюрьмы и гигантскому штрафу

Как сообщает El Pais, специалист принял вердикт в виде одного года тюремного заключения и штрафа в размере € 2 млн. При этом Моуриньo не будет лишен свободы, поскольку впервые обвинен в таком нарушении.

Напомним, португалец обвинялся в сокрытии доходов от имиджевых прав с помощью офшоров в 2011 и 2012 годах, когда возглавлял мадридский «Реал». Моуриньo недовыплатил испанским властям € 1,9 млн, а общая сумма его дохода в тот период составила € 3,3 млн. Ранее с аналогичными проблемами с испанскими налоговыми службами сталкивались и другие представители «Реала», среди которых Криштиану Роналду.