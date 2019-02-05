Картина дня: угонщик на Lexus, опасный товар в магазинах и корь на пароме Tallink

МВД: Эстония готова судиться с Еврокомиссией за право взимать плату у российской границы

Следующим шагом Европейской комиссии в споре с Эстонией о правомерности платной системы бронирования места в очереди и платной зоны ожидания на эстонско-российской границе может стать обращение в Европейский суд. Читать далее...

Рейнсалу пошел ва-банк

Заявление министра юстиции Урмаса Рейнсалу, в котором он предложил Таллинну отказаться от роли столицы Тотального диктанта, вряд ли можно отнести к новости, которой, говоря его же словами, «стоит радоваться». Особенно, если учесть, что инициатива руководителя министерства последовала практически сразу после его очередной попытки потребовать от России компенсацию за советскую оккупацию. Читать далее...

Изношенная резина и неисправные тормоза: состояние школьных автобусов шокировало полицию

Шокирующие результаты проверки школьных автобусов в волости Харку: большинство осмотренных транспортных средств не прошли контроль полиции и Департамента шоссейных дорог - изношенные покрышки, технически неисправные тормоза, отсутствие квалификации у водителя – вот лишь неполный перечень нарушений. Читать далее...

Случай кори на пароме Tallink: возможна эпидемия

Ведомство социального обеспечения и здравоохранения THL советует путешествовавшим на круизном корабле Silja Serenade в начале февраля проверить свою защиту от кори. Читать далее...

Эдвард Лукас: Европу ждет ядерный кошмар

Если вы думаете, что Европа сейчас находится под давлением, подождите, пока она не столкнется с новой гонкой ядерного вооружения. Это ждет нас после принятых на выходных решений США и России прекратить участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Читать далее...

Задержаны подозреваемые в вымогательстве. А у вас есть претензии к этим людям?

На прошлой неделе полиция задержала пятерых мужчин, которых подозревают в принадлежности к преступной группировке и вымогательствах. Читать далее...

В Париже десять человек погибли в пожаре, устроенном неадекватной жительницей дома