Картина дня: угонщик на Lexus, опасный товар в магазинах и корь на пароме Tallink

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Масштабная спецоперация: полиция настигла угонщика на Lexus на шоссе Таллинн-Тарту
Вчера вечером около 19 часов в полицию поступило сообщение, что в Таллинне у дома на Тартуском шоссе угнали автомобиль Lexus LS600HL 2015 года выпуска. Информацию об угнанной машине сразу передали патрулям по всей Эстонии, однако обнаружить машину на ведущих из столицы трассах не удалось. Читать далее...
Пропавший житель Эстонии найден убитым в финском лесу
В конце прошлого года близкие разыскивали Свена (51) из Пайде, который пропал в Финляндии. Некоторое время спустя выяснилось, что мужчина покинул страну. Еще чуть позже финские СМИ сообщили, что эстонец убит. Читать далее...
Два трупа и 35 жертв: продаваемые в магазинах Эстонии просроченные товары сводят людей в могилу
Вернувшийся с обеденного перерыва работник начал подготовку инструментов к работе. Для работы он использовал пилу, у которой был снят защитный кожух. Во время шлифовки деталей диск сломался, и один из его осколков вонзился в грудь работника — прямо в сердце. Медики скорой помощи зафиксировали его смерть. Читать далее...
Осторожно, яд! В Эстонии запретили набирающее популярность средство гигиены
Департамент здоровья запретил распространение жидкости для полоскания рта MMS, которая была разрекламирована как косметический продукт. А-компонент неиспользованного продукта - раствор хлорита натрия - необходимо отвезти в пункт сбора опасных отходов. Читать далее...
Новая инструкция: банки Эстонии должны знать о любовницах клиентов
Новая инструкция Финансовой инспекции призывает банки в тому, чтобы до вступления с клиентом в коммерческие отношения, выяснять не является ли он/она любовником/любовницей какого-то политика или высокопоставленного государственного деятеля. Читать далее...
«Что он сделал в жизни неправильно, раз смерть к нему так долго не приходит?»
На четвертом этаже Хийуской клиники последующего лечения ходят мужчины в красном и в черном: первые доставляют пациентов из обычных больниц, а вторые их увозят – ногами вперед. Послеобеденное время и пациент «4-2» непрерывно стонет. «Что он сделал в жизни неправильно, раз смерть к нему так долго не приходит?» - говорит одна сотрудница по уходу другой. Ответа она не ждет. Читать далее...
Матери утонувшего трехлетнего ребенка грозит условный срок
В понедельник в Харьюском уездном суде прокурор потребовал приговорить мать, ребенок которой весной прошлого года утонул в результате несчастного случая , к условному тюремному заключению. Читать далее...
Опасность секс-шантажа: полиция обратилась к жителям Эстонии с важным предупреждением
Пыхьяская префектура написала в соцсетях, что сегодня отмечается Международный День безопасного интернета, а значит есть основание поговорить о секс-шантаже. Читать далее...
Полиция организовала проверку в магазинах: безответственность продавцов поражает
Организованная полицией контрольная закупка табачных изделий показала, что продавцы не всегда проверяют возраст покупателей. «К сожалению, участвовавшие в нашей контрольной закупке несовершеннолетние без особого труда купили сигареты», - говорит полицейский. Читать далее...
МВД: Эстония готова судиться с Еврокомиссией за право взимать плату у российской границы
Следующим шагом Европейской комиссии в споре с Эстонией о правомерности платной системы бронирования места в очереди и платной зоны ожидания на эстонско-российской границе может стать обращение в Европейский суд. Читать далее...
Рейнсалу пошел ва-банк
Заявление министра юстиции Урмаса Рейнсалу, в котором он предложил Таллинну отказаться от роли столицы Тотального диктанта, вряд ли можно отнести к новости, которой, говоря его же словами, «стоит радоваться». Особенно, если учесть, что инициатива руководителя министерства последовала практически сразу после его очередной попытки потребовать от России компенсацию за советскую оккупацию. Читать далее...
Изношенная резина и неисправные тормоза: состояние школьных автобусов шокировало полицию
Шокирующие результаты проверки школьных автобусов в волости Харку: большинство осмотренных транспортных средств не прошли контроль полиции и Департамента шоссейных дорог - изношенные покрышки, технически неисправные тормоза, отсутствие квалификации у водителя – вот лишь неполный перечень нарушений. Читать далее...
Случай кори на пароме Tallink: возможна эпидемия
Ведомство социального обеспечения и здравоохранения THL советует путешествовавшим на круизном корабле Silja Serenade в начале февраля проверить свою защиту от кори. Читать далее...
Эдвард Лукас: Европу ждет ядерный кошмар
Если вы думаете, что Европа сейчас находится под давлением, подождите, пока она не столкнется с новой гонкой ядерного вооружения. Это ждет нас после принятых на выходных решений США и России прекратить участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Читать далее...
Задержаны подозреваемые в вымогательстве. А у вас есть претензии к этим людям?
На прошлой неделе полиция задержала пятерых мужчин, которых подозревают в принадлежности к преступной группировке и вымогательствах. Читать далее...
В Париже десять человек погибли в пожаре, устроенном неадекватной жительницей дома
Десять человек, в том числе маленький ребенок, погибли в пожаре в восьмиэтажном здании на юго-западе Парижа. Пострадали 36 человек, в том числе шестеро пожарных. Один человек находится в критическом состоянии. Читать далее...