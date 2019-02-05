Могут ли данные ДНК жителей Эстонии попасть в руки полиции?

Собранным у жителей Эстонии генетическим пробам не грозит судьба проб в США, где одна из крупнейших компаний по тестированию ДНК сообщила о решении предоставить ФБР генетические данные миллионов клиентов.
«Работу эстонского Генного фонда регулирует Закон об исследовании генов человека, который весьма точно устанавливает, у кого есть право доступа к данным и у кого нет. Использование Генного фонда в гражданском или уголовном процессе с целью получения доказательств или осуществления надзорной деятельности строго запрещено. Также эти данные не могут использовать ни страховые компании, ни работники», - заверила Postimees представитель Генного фонда Эстонии Аннели Аллик.
Аллик отметила, что данные о генах и здоровье хранятся в Генном фонде в зашифрованном виде, а в научных исследованиях используются только анонимные данные генетических доноров.
У Генного фонда есть возможность и расшифровки данных, но эти случаи также обговорены в законе. «Это необходимо в том числе и для того, чтобы генетический донор мог бы ознакомиться с хранящимися о нем в Генном фонде данными, если он будет ходатайствовать об этом», - сказала Аллик.
Издание The Guardian написало сегодня, что известная компания по тестированию ДНК FamilyTree DNA решила поделиться данными с федеральным бюро расследований и это означает, что у следователей появится доступ к генетической информации сотни миллионов людей.