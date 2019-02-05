Париж уступил звание самого романтического города мира

Эксперты компании проанализировали 66 городов по всему миру и оценили их романтичность. Рейтинг составлялся на основе следующих факторов:

количество хэштэгов, обозначающих предложение выйти замуж, за последние 6 месяцев под фото городов, в том числе #engaged, #heproposed и #isaidyes;

статистика о заключенных браках;

данные о сексуальной активности и количестве романтичных сообщений в социальных сетях.

Используя полученные данные, Spa Seekers пришли к выводу, что самым романтическим городом в мире является Нью-Йорк, сообщает turizm.ru. Согласно данным Instagram, за последние полгода именно здесь было сделано больше всего предложений о браке.

Кроме того, Нью-Йорк стал девятым из числа самых сексуально активных городов в мире и четвертым по количеству заключенных браков. В городе есть много интересных мест для свиданий. К ним относятся Центральный парк или Эмпайр Стейт Билдинг, откуда открывается потрясающая панорама.

Вторым самым романтическим городом мира стал Лондон. За последние шесть месяцев столица Великобритании отмечена в 1813 постах Instagram о предложениях руки и сердца. Жители Лондона на 4-м месте по сексуальной активности, однако по числу браков город - только на 44-м.