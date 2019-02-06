Худший дом на лучшей улице: объявления о продаже объектов без фотографий произвели фурор в интернете

"Худший дом на лучшей улице города" - так написано в одном из объявлений о продаже недвижимости, фотографии которой не публикуются в интересах собственника. По мнению владельцев, публикация фотографий продающихся домов скорее вредит, чем приносит пользу.

ФОТО: domain.com.au

Дом с четырьмя спальнями, который многие годы сдавался внаем, находится не в худшем состоянии, но все-таки требует ремонта. Он выставлен на продажу по цене чуть более полутора миллионов австралийских долларов, или немногим больше миллиона евро.

ФОТО: domain.com.au

«Эта недвижимость в таком плохом состоянии, что мы не можем показать вам фотографии. Дому нужен кто-то, кто своим воображением и творчеством дал бы ему новую жизнь. Дом, находящийся на одной из лучших улиц в городе Редферн, где кипит жизнь, наверняка привлечет покупателей», - говорится в объявлении.

ФОТО: domain.com.au