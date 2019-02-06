Ср, 6.02.2019
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  • Худший дом на лучшей улице: объявления о продаже объектов без фотографий произвели фурор в интернете

Худший дом на лучшей улице: объявления о продаже объектов без фотографий произвели фурор в интернете

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ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Владельцы недвижимости в Австралии запрещают публиковать фотографии своих домов, передает портал Kodustiil

"Худший дом на лучшей улице города" - так написано в одном из объявлений о продаже недвижимости, фотографии которой не публикуются в интересах собственника. По мнению владельцев, публикация фотографий продающихся домов скорее вредит, чем приносит пользу.

ФОТО: domain.com.au

Дом с четырьмя спальнями, который многие годы сдавался внаем, находится не в худшем состоянии, но все-таки требует ремонта. Он выставлен на продажу по цене чуть более полутора миллионов австралийских долларов, или немногим больше миллиона евро. 

ФОТО: domain.com.au

«Эта недвижимость в таком плохом состоянии, что мы не можем показать вам фотографии. Дому нужен кто-то, кто своим воображением и творчеством дал бы ему новую жизнь. Дом, находящийся на одной из лучших улиц в городе Редферн, где кипит жизнь, наверняка привлечет покупателей», - говорится в объявлении.

ФОТО: domain.com.au

Объявление о продаже недвижимости находится ЗДЕСЬ.

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