Агентство Nebesa снова выставило ритуальные товары на обозрение пациентов больницы

Филиал ритуального агентства Nebesa расположился в здании по Хайгла, 6, прямо напротив входа в женскую клинику. Анна Коваленко отмечала в своем депутатском запросе, что роженицы, глядя на венки и гробы, могут впасть в депрессию, ведь психика беременных женщин неустойчива.

В этом же здании находится реабилитационный центр для детей-инвалидов, и их психическое состояние, по мнению доктора, тоже может пострадать от соседства с ритуальным агентством.

Анна Коваленко потребовала от мэра города предоставить фирме другое помещение в таком месте, чтобы ритуальные товары не были видны роженицам и пациентам больницы.

Официальный ответ депутату писал вице-мэр Алексей Евграфов. По его словам, ритуальное агентство арендует помещение у города за 133 евро в месяц, но ремонт в нем провело за свой счет, потратив больше 10 тысяч евро. Оснований выселять фирму у городских властей нет.

Но поскольку поступила жалоба, городские власти провели переговоры с предпринимателем и договорились, что он закроет окна, чтобы ритуальные товары не были видны пациентам больницы.

“Город попросил меня повесить занавески на Хайгла, 6, чтобы не было видно похоронной продукции, - подтвердил совладелец компании Александр Ефимов. - Сами понимаете, что это не в их компетенции, но чисто по-человечески мы договорились, чтобы успокоить госпожу Коваленко. Я затемнил окна, завесил матовой пленкой, чтобы ничего не было видно, убавил освещение. Я думал, что вопрос решен, но на сайте “Нарвской газеты” опять появилась статья, где опять-таки муссируется эта тема, и говорится, что госпожа Коваленко все-таки настаивает, что нужно закрыть этот офис.

В статье, которая вышла в “Нарвской газете” и на ее портале prospekt.ee описывается депутатский запрос и ответ вице-мэра на него. И в конце журналист замечает, что депутат требовала именно переезда ритуального агентства, а не просто занавешивания его окон.

Стоит отметить, что процедура депутатского запроса - очень медленная. На сессии горсобрания в декабре Анна Коваленко подала мэру запрос. На сессии в конце января мэр зачитал ответ на него, составленный вице-мэром. Пресса осветила эту ситуацию также в конце января, так статья “Нарвской газеты” появилась в интернете только 31 января, что является обычной задержкой для еженедельника. Но Александр Ефимов заявил Rus.Postimees, что к этому времени считал конфликт исчерпанным и воспринял статью как часть кампании против него.

“У меня самолюбие все-таки присутствует, и поэтому я сейчас готовлюсь совершить демарш - снять все занавески, затемняющие пленки и сделать освещение гораздо больше, - заявил Александр Ефимов в пятницу 1 февраля. - Я иду на конфронтацию со всеми, но мне надоела эта травля! Со стороны депутата она совершенно не обоснованна”.

Предприниматель выполнил свое обещание - окна агентства Nebesa на Хайгла, 6 теперь действительно прозрачны, а товары дополнительно подсвечены, чтобы их было видно снаружи.