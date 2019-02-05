ФОТО: Digitark

Враг не дремлет. На самом деле, количество людей, которые хотели бы получить доступ к информации в вашем телефоне, ужасающе велико. И, к сожалению, телефоны на Android заметно уязвимее, чем, например, телефоны на базе iOS, то есть iPhone, пишет Эрки Орас в техноблоге Digitark.

Тому, что в Android-устройства злоумышленникам проникнуть проще, есть несколько причин. Мы же постараемся предложить инструменты, позволяющие заметно повысить их безопасность.

Пользуйтесь администратором паролей

Слабый пароль может привести к невосполнимому моральному и материальному ущербу, если с его помощью будет перехвачена ваша учетная запись в социальной сети или доступ к каким-нибудь важным интернет-сервисам. По причине изобилия этих самых сетевых сервисов люди склоняются к тому, чтобы пользоваться на всех сайтах одним и тем же паролем. А нередко этот пароль еще и простенький.

На самом деле, не спасет и сложный пароль, потому что нередки случаи, когда хакерам удается заполучить адреса электронной почты и пароли пользователей того или иного интернет-сервиса. И можно быть практически уверенным в том, что они попробуют применить то же имя пользователя и тот же пароль на других сайтах, доступ к которым может принести им существенно большую выгоду.

Администратор паролей – это приложение, которое практически исключает эту возможность. Такое приложение присваивает каждому сайту максимально безопасный пароль, помнит все пароли и позволяет вводить их автоматически, когда вам потребуется войти на конкретный сайт.