Ср, 6.02.2019
"Весь гламур не должен быть в Таллинне. Гламур может жить здесь, в Ида-Вирумаа". Женя Фокин
  • Rus.Postimees.ee
  • Глобус
  • «У людей началась паника»: пассажиров Ryanair на шесть часов заперли в самолете

«У людей началась паника»: пассажиров Ryanair на шесть часов заперли в самолете
Смотрите видео!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: скриншот

Около 200 пассажиров Ryanair во время снежного шторма шесть часов держали в тесном самолете, по их словам, без еды, напитков и информации, пишет Postimees.

Инцидент произошел в Праге, в аэропорту им. Вацлава Гавела. Поскольку снежный шторм становился все сильнее, самолет не смог подняться в воздух и пассажиры покинули борт только через шесть часов. Как сообщает Ryanair, все пассажиры были размещены в отеле.

Один пассажир написал в Twitter, что у многих в тесном самолете начались приступы паники, а родителям было тяжело со своими маленькими детьми.

Ту же группу людей ждал неприятный сюрприз и на следующий день, когда рейс перенесли, поскольку крылья самолета обледенели. Пассажиры должны были вылететь в 10 часов утра, но в 10:44 люди сообщали в Twitter, что они по-прежнему на земле.

Пассажиры все-таки добрались до Мадрида, но с опозданием в 26 часов. Авиакомпания принесла пассажирам свои извинения.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ