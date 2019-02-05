«У людей началась паника»: пассажиров Ryanair на шесть часов заперли в самолете

Инцидент произошел в Праге, в аэропорту им. Вацлава Гавела. Поскольку снежный шторм становился все сильнее, самолет не смог подняться в воздух и пассажиры покинули борт только через шесть часов. Как сообщает Ryanair, все пассажиры были размещены в отеле.

Один пассажир написал в Twitter, что у многих в тесном самолете начались приступы паники, а родителям было тяжело со своими маленькими детьми.

Ту же группу людей ждал неприятный сюрприз и на следующий день, когда рейс перенесли, поскольку крылья самолета обледенели. Пассажиры должны были вылететь в 10 часов утра, но в 10:44 люди сообщали в Twitter, что они по-прежнему на земле.