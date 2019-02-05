«У людей началась паника»: пассажиров Ryanair на шесть часов заперли в самолете
Около 200 пассажиров Ryanair во время снежного шторма шесть часов держали в тесном самолете, по их словам, без еды, напитков и информации, пишет Postimees.
Инцидент произошел в Праге, в аэропорту им. Вацлава Гавела. Поскольку снежный шторм становился все сильнее, самолет не смог подняться в воздух и пассажиры покинули борт только через шесть часов. Как сообщает Ryanair, все пассажиры были размещены в отеле.
Один пассажир написал в Twitter, что у многих в тесном самолете начались приступы паники, а родителям было тяжело со своими маленькими детьми.
Esto está pasando 👇🏼 pic.twitter.com/rUZujI200V— Argimiro Pérez (@Aargimiro) 3 февраля 2019 г.
Ту же группу людей ждал неприятный сюрприз и на следующий день, когда рейс перенесли, поскольку крылья самолета обледенели. Пассажиры должны были вылететь в 10 часов утра, но в 10:44 люди сообщали в Twitter, что они по-прежнему на земле.
Пассажиры все-таки добрались до Мадрида, но с опозданием в 26 часов. Авиакомпания принесла пассажирам свои извинения.