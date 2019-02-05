Ср, 6.02.2019
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  • На трассе Rail Baltica в Латвии обнаружено 126 потенциально важных культурно-исторических объектов

На трассе Rail Baltica в Латвии обнаружено 126 потенциально важных культурно-исторических объектов

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Проект Rail Baltica оценивается почти в три млрд долларов. Большая часть средств должна поступить из бюджета ЕС, если страны Балтии не упустят время...

ФОТО: Андрес Хаабу

На трассе железнодорожной магистрали Rail Baltica в Латвии обнаружено 126 потенциально важных культурно-исторических объектов, которым нужно дать оценку до строительства трассы, заявила представитель реализующего проект в Латвии предприятия "Эйропас дзелцеля линияс" Илзе Лукстиня.

В работах, которые велись два года, участвовали 16 археологов, четыре архитектора, три геодезиста-инженера, два историка искусства, три историка и один технический работник.

Впереди большая работа совместно с Национальным управлением памятников культуры, чтобы использовать рекомендации и выводы при проектировании трассы Rail Baltica, сказала Лукстиня. Результаты исследования будут сформулированы в конкретных условиях, которые нужно будет соблюдать.

По словам археолога Улдиса Калейса и научного ассистента Института истории Латвии Латвийского университета Марциса Калниньша, участвовавших в исследовательской группе, трассу должны обязательно обследовать саперы, потому что в некоторых местах сохранились не только окопы, но и не взорванные боеприпасы.

Калейс добавил, что археологические исследования нужно проводить на Сакайньском городище, где обнаружен культурный слой. Также на трассе есть объекты индустриального наследия, много окопов и землянок. Удалось найти следы поселения каменного века недалеко от Кекавы.

Что касается индустриальных объектов возле трассы, то они будут сохранены. Это водонапорные башни, опоры мостов, газовая фабрика и другие. Обследованы были также бывшие бомбоубежища, например, "Секретный объект ¹100", построенный в 1956-1958 гг. вместе с железнодорожным вокзалом.

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