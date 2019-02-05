На трассе Rail Baltica в Латвии обнаружено 126 потенциально важных культурно-исторических объектов

В работах, которые велись два года, участвовали 16 археологов, четыре архитектора, три геодезиста-инженера, два историка искусства, три историка и один технический работник.

Впереди большая работа совместно с Национальным управлением памятников культуры, чтобы использовать рекомендации и выводы при проектировании трассы Rail Baltica, сказала Лукстиня. Результаты исследования будут сформулированы в конкретных условиях, которые нужно будет соблюдать.

По словам археолога Улдиса Калейса и научного ассистента Института истории Латвии Латвийского университета Марциса Калниньша, участвовавших в исследовательской группе, трассу должны обязательно обследовать саперы, потому что в некоторых местах сохранились не только окопы, но и не взорванные боеприпасы.

Калейс добавил, что археологические исследования нужно проводить на Сакайньском городище, где обнаружен культурный слой. Также на трассе есть объекты индустриального наследия, много окопов и землянок. Удалось найти следы поселения каменного века недалеко от Кекавы.