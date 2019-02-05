Ср, 6.02.2019
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  • Пропавший житель Эстонии найден убитым в финском лесу

Пропавший житель Эстонии найден убитым в финском лесу

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Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Фото: Тоомас Хуйк

В конце прошлого года портал Järva Teataja писал, что близкие разыскивают Свена (51) из Пайде, который пропал в Финляндии. Некоторое время спустя выяснилось, что мужчина покинул страну. Еще чуть позже финские СМИ сообщили, что эстонец убит.

Финское издание написало 1 февраля, что полиция задержала 25- и 26-летнего братьев, которых обвиняют в убийстве 51-летнего мужчины. По данным журналистов, последний раз Свена видели живым в канун Рождества во дворе ресторана, после чего он исчез. В опубликованном в соцсетях объявлении о розыске близкие также указали, что 23 декабря его видели в баре Hideaway, который расположен в Якомяки (район Суурмется, Хельсинки).

Когда эстонец пропал в Финляндии, полиция заподозрила, что жизнь Свена может быть в опасности. Спустя некоторое время его тело нашли в лесу вблизи Якомяки. Полиция рассказала финским СМИ, что убийство произошло в частном доме в Якомяки.

Стражи порядка пока не знают, каким был мотив братьев и были ли они знакомы с потерпевшим. Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования.

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