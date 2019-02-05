Два трупа и 35 жертв: продаваемые в магазинах Эстонии просроченные товары сводят людей в могилу

Вернувшийся с обеденного перерыва работник начал подготовку инструментов к работе. Для работы он использовал пилу, у которой был снят защитный кожух. Во время шлифовки деталей диск сломался, и один из его осколков вонзился в грудь работника — прямо в сердце. Медики скорой помощи зафиксировали его смерть, пишет Postimees.
Данный случай один из восьми за десять лет случившихся несчастных случаев на производстве, когда из-за дисков с истекшим сроком годности погибает человек.
Трудовая инспекция обратилась к Департаменту защиты прав потребителей и Департаменту технического надзора с просьбой провести в магазинах проверки, чтобы обнаружить и изъять из продажи все диски с истекшим сроком годности.
Просроченные диски стали причиной 37 несчастных случаев на производстве, среди них - и причинение тяжкого вреда здоровью. Например, один работник разрезал дисковой пилой вальцованную трубу, диск заклинило и он сломался. Кусок диска отлетел под защитную маску и повредил правую часть челюсти работника.
По словам Трудовой инспекции, в ходе проверки работодатели указывали, что магазины продают диски, срок «лучше использовать до» которых уже прошел. Один работодатель передал инспекции и чек на приобретение диска, срок использования которого («лучше использовать до») уже истек.