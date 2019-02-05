Два трупа и 35 жертв: продаваемые в магазинах Эстонии просроченные товары сводят людей в могилу

Данный случай один из восьми за десять лет случившихся несчастных случаев на производстве, когда из-за дисков с истекшим сроком годности погибает человек.

Трудовая инспекция обратилась к Департаменту защиты прав потребителей и Департаменту технического надзора с просьбой провести в магазинах проверки, чтобы обнаружить и изъять из продажи все диски с истекшим сроком годности.

Просроченные диски стали причиной 37 несчастных случаев на производстве, среди них - и причинение тяжкого вреда здоровью. Например, один работник разрезал дисковой пилой вальцованную трубу, диск заклинило и он сломался. Кусок диска отлетел под защитную маску и повредил правую часть челюсти работника.