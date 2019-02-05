В Москве сообщили о бомбах в торговых центрах и школах, эвакуировано 25 000 человек

"По предварительной оценке, для проверки угроз было эвакуировано порядка 25 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что взрывных устройств на московских объектах обнаружено не было.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что количество звонков о минировании предприятий, организаций и учреждений Москвы превысило 200.