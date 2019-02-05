Ср, 6.02.2019
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Компания Viking Line намерена сократить до 25 рабочих мест

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Паром Viking Line. Иллюстративное фото.

ФОТО: KÜLLIKE ROOVÄLI / PM/SCANPIX BALTICS

Судоходная компания Viking Line начинает переговоры с профсоюзами относительно плана по сокращению до 25 рабочих мест.

Темой переговоров являются все наземные службы судоходной компании в Финляндии, Аландских островах, Швеции, Эстонии и Германии. В настоящее время, по данным Helsingin Sanomat, в этой сфере работают 635 человек, передает rus.err.ee.

Так, Viking Line хочет реорганизовать работу наземных служб, потому что при автоматизации и цифровизации администрирования и онлайн-покупок так много работников не нужно.

Интернет уже сейчас является наиболее важным каналом продаж для Viking Line - более 70 процентов поездок покупаются через интернет.

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