Rus.Postimees.eeТаллиннВидео: в центре Таллинна рабочие убирают лед перфораторамиВидео: в центре Таллинна рабочие убирают лед перфораторамиrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии5 февраля 2019, 18:41 ПоделитьсяФото- и видеорепортер Postimees заснял, как сегодня в Таллинне на улице Маакри для очистки дороги ото льда рабочие использовали перфораторы и лопаты.Смотрите видео! Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарииледмаакриуборкаулицы