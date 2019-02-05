Полиция организовала проверку в магазинах: безответственность продавцов поражает

Пярнуский участковый Карин Уйбо рассказала, что были привлечены молодые люди 16-17 лет, которые под присмотром полиции покупали сигареты. «К сожалению, участвовавшие в нашей контрольной закупке несовершеннолетние без особого труда купили сигареты», - говорит Уйбо.

По ее словам, в одном магазине продавец даже не взглянул в сторону клиента. «Позже продавец сказал, что на мгновение бросил взгляд на документы, но ему показалось, что речь идет о взрослом человеке. На самом деле покупку совершал 16-летний подросток», - говорит Уйбо.

Она отметила, что заставляет волноваться ситуация, когда документы все же спрашивают, но их толком не проверяют. «Считается, что если он осмелился показать документ, значит он взрослый», - отметила она.

Зачастую проблемой является и то, что клиент начинает провоцировать продавца: ведет себя дерзко, говорит громко, вызывает у продавца чувство неловкости и не дает ему основательно проверить документ.

«В итоге продавец прекращает все это, поскольку для того, чтобы избавиться от клиента, проще продать товар», - объясняет Уйбо.

Помимо магазинов, контрольные закупки сделали в других учреждения, где продают алкоголь и табачные изделия, например, в барах и ночных клубах.

«Для улучшения ситуации готовимся проконсультировать и провести курсы для продавцов», - сказала Уйбо.

Целью контрольных закупок было выяснить причины нарушений.

Закупки делали в магазинах, о которых ранее в полицию поступали сообщения, что там продают алкоголь и сигареты несовершеннолетним.