Опасность секс-шантажа: полиция обратилась к жителям Эстонии с важным предупреждением

Полиция предупреждает, что преступники через аккаунты в соцсетях быстро предлагают виртуальный секс. «Знайте, что с момента, когда принимаете приглашение, преступники уже готовы записывать ваши действия. Позже на этом основании они будут вымогать деньги, угрожая распространением компрометирующих видеоматериалов среди списка друзей», - говорится в посте полиции.

Шантажисты, как правило, родом из зарубежных стран и полиции тяжело их поймать, но не невозможно.

«Поэтому следует предотвращаться неловкую ситуацию и с особой осторожностью относиться к интернет-знакомствам. Интернет — это точно такое же общественное пространство, как реальная жизнь. Разделись бы вы на Ратушной площади с уверенностью, что никто не увидит и ни одна городская камера не заснимет ваши действия?» - пишет Пыхьяская префектура.

Несколько советов от полиции для интернет-пользователей: