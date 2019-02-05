Опасность секс-шантажа: полиция обратилась к жителям Эстонии с важным предупреждением

Пыхьяская префектура написала в соцсетях, что сегодня отмечается Международный День безопасного интернета, а значит есть основание поговорить о секс-шантаже, передает Postimees.
Полиция предупреждает, что преступники через аккаунты в соцсетях быстро предлагают виртуальный секс. «Знайте, что с момента, когда принимаете приглашение, преступники уже готовы записывать ваши действия. Позже на этом основании они будут вымогать деньги, угрожая распространением компрометирующих видеоматериалов среди списка друзей», - говорится в посте полиции.
Шантажисты, как правило, родом из зарубежных стран и полиции тяжело их поймать, но не невозможно.
«Поэтому следует предотвращаться неловкую ситуацию и с особой осторожностью относиться к интернет-знакомствам. Интернет — это точно такое же общественное пространство, как реальная жизнь. Разделись бы вы на Ратушной площади с уверенностью, что никто не увидит и ни одна городская камера не заснимет ваши действия?» - пишет Пыхьяская префектура.
Несколько советов от полиции для интернет-пользователей:
- Сохраняйте трезвый ум и скептицизм в отношении людей, ищущих знакомства в соцсетях.
- Без длительных бесед не соглашайтесь на видеозвонок.
- Не соглашайтесь перед камерой раздеваться для чужого человека. Не соглашайтесь этого делать и для знакомого, если вы не доверяете ему на сто процентов. И помните, что и знакомые могут использовать для мести деликатные материалы.
- Учитывайте, что попавшее в интернет сексвидео может остаться там навсегда.