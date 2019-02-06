Обвиняемому в убийстве брата грозит более 10 лет тюрьмы

К 11 годам лишения свободы требует прокуратура приговорить 45-летнего жителя Пярнумаа Хейки Хансалу, обвиняемого в убийстве собственного брата.
Такого наказания для Хансалу потребовала накануне в Пярнуском уездном суде окружной прокурор Мерри Тийтус, но адвокат обвиняемого считает, что его подзащитный действовал в пределах необходимой самообороны, пишет rus.err.ee.
Трагедия произошла летом прошлого года в деревне Ахасте, где был застрелен 55-летний Айвар Хансалу. Обвинение в убийстве было предъявлено его младшему брату.
По версии прокуратуры, Айвар Хансалу находился в доме, а Хейки Хансалу с улицы через деревянную входную дверь расстрелял в него всю обойму пистолета Макарова; от полученных травм старший брат скончался на месте.