Обвиняемому в убийстве брата грозит более десяти лет тюрьмы

Такого наказания для Хансалу потребовала накануне в Пярнуском уездном суде окружной прокурор Мерри Тийтус, но адвокат обвиняемого считает, что его подзащитный действовал в пределах необходимой самообороны, пишет rus.err.ee.

Трагедия произошла летом прошлого года в деревне Ахасте, где был застрелен 55-летний Айвар Хансалу. Обвинение в убийстве было предъявлено его младшему брату.