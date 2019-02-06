Ср, 6.02.2019
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У Месси проблемы со здоровьем перед "Классико"

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Lionel Messi.

ФОТО: QUIQUE GARCIA / EPA

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может принять участие в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом». 

По информации Mundo Deportivo, у аргентинца нет мышечной травмы, а только спазм. Форвард завтра сам решит, сможет ли он сыграть в "Классико".

Футболист сегодня принял участие в тренировке и занимался в общей группе. 

Напомним, Месси получил травму в матче 22-го тура примеры с «Валенсией». Вчера футболист пропустил тренировку в общей группе. 

 Однако Месси все-таки попал в заявку "Барселоны" на матч. Единственный вопрос перед сегодняшним матчем: рискнет ли тренерский штаб "Барселоны" выпустить Лео в стартовом составе или же побережет для ответного матча.

Первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» – «Реал» состоится 6 февраля.

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