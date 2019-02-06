У Месси проблемы со здоровьем перед "Классико"

По информации Mundo Deportivo, у аргентинца нет мышечной травмы, а только спазм. Форвард завтра сам решит, сможет ли он сыграть в "Классико".

Футболист сегодня принял участие в тренировке и занимался в общей группе.

Напомним, Месси получил травму в матче 22-го тура примеры с «Валенсией». Вчера футболист пропустил тренировку в общей группе.

Однако Месси все-таки попал в заявку "Барселоны" на матч. Единственный вопрос перед сегодняшним матчем: рискнет ли тренерский штаб "Барселоны" выпустить Лео в стартовом составе или же побережет для ответного матча.