У Месси проблемы со здоровьем перед "Классико"

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может принять участие в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом».
По информации Mundo Deportivo, у аргентинца нет мышечной травмы, а только спазм. Форвард завтра сам решит, сможет ли он сыграть в "Классико".
Футболист сегодня принял участие в тренировке и занимался в общей группе.
Напомним, Месси получил травму в матче 22-го тура примеры с «Валенсией». Вчера футболист пропустил тренировку в общей группе.
Однако Месси все-таки попал в заявку "Барселоны" на матч. Единственный вопрос перед сегодняшним матчем: рискнет ли тренерский штаб "Барселоны" выпустить Лео в стартовом составе или же побережет для ответного матча.
Первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» – «Реал» состоится 6 февраля.