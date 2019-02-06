Глава Налогово-таможенного департамента: не стоит спешить с подачей декларации

Как известно, подавать декларацию можно будет начиная с 15 февраля, а первые счастливчики получат переплаченный подоходный налог уже 26 февраля.

В эфире передачи ETV "Первая студия" гендиректор Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд сообщил, что жители Эстонии являются мировыми рекордсменами, так как подача налоговой декларации в стране удобна и проста. В качестве примера Лайд привел прошлый год, когда в течение 48 часов треть налогоплательщиков задекларировали свои доходы.

«Не надо никуда спешить, деньги в любом случае будут возвращены в конце февраля или в течение марта», - успокоил Лайд.

Лайд также рассказал о том, как разбирающиеся в ИТ-сфере люди могли даже специально загружать серверы налоговиков с помощью ботов, чтобы таким образом ускорить возврат налогов.

«Нет причин для спешки, поскольку налоги возвращаются не в том порядке, в котором поступают декларации», - сказал Лайд.