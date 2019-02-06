Трамп рассказал американцам об экономическом чуде и глупых войнах

По словам главы Белого дома, выступившего перед обеими палатами Конгресса с ежегодным посланием к нации, экономика США переживает сегодня невиданный доселе расцвет, пишет DW.com. "Сегодня в США происходит экономическое чудо - и единственное, что может ему помешать, это глупые войны, политика или смехотворные партийные расследования", - заявил Трамп. Ряд комитетов в Конгрессе занимаются в настоящий момент проверкой возможных связей предвыборного штаба Трампа с Москвой в 2016 году.

"Если нам нужны мир и законность, то не должно быть никакой войны и никаких расследований", - добавил Трамп, в очередной раз обвинив демократов в том, что они блокируют работу администрации и стоят на пути конструктивного законотворчества.

При этом Трамп призвал обе партии, Республиканскую и Демократическую, вспомнить искусство нахождения компромиссов и забыть разногласия ради совместной работы по повестке американского народа. "Мы можем преодолеть противоречия, залечить старые раны и найти общие решения", - заявил он.

Стена на границе с Мексикой

По словам Трампа, стена на границе с Мексикой, которая обойдется бюджету страны в 5,7 млрд долларов, - необходимая мера для того, чтобы обеспечить безопасную и упорядоченную миграционную политику.

Вопрос финансирования защитной стены на границе с Мексикой является камнем преткновения в споре между Трампом и демократическим большинством в Палате представителей в Конгрессе. Из-за него работа американской администрации и ряда госучреждений в этом году оказалась блокирована на несколько недель ("шатдаун").

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