Бывшую Батарейную тюрьму продадут с аукциона: Таллинн и государство покупать объект не хотят

Согласно Закону о защите памятников старины, преимущественное право покупки остается за государством и городом Таллинном, однако ни одна из сторон в этом не заинтересована, пишет rus.err.ee.

По словам вице-мэра столицы Андрея Новикова, город был бы заинтересован в покупке военно-морской крепости, в которой располагалась тюрьма, если бы строение было связано с выполнением основных функций муниципалитета или общественным интересом, однако власти этого не видят.

Новиков добавил, что Таллинн по-прежнему проявляет интерес к земельному участку по адресу Сууртюки 12 около бастиона Скооне, поскольку эту территорию планируется преобразовать в общественное пространство.