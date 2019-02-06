Ср, 6.02.2019
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Бывшую Батарейную тюрьму продадут с аукциона: Таллинн и государство покупать объект не хотят

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Батарейная тюрьма.

ФОТО: Artur Ümar

Госкомпания Riigi Kinnisvara планирует выставить на продажу здание бывшей Батарейной тюрьмы в Таллинне во втором квартале этого года.

Согласно Закону о защите памятников старины, преимущественное право покупки остается за государством и городом Таллинном, однако ни одна из сторон в этом не заинтересована, пишет rus.err.ee.

По словам вице-мэра столицы Андрея Новикова,  город был бы заинтересован в покупке военно-морской крепости, в которой располагалась тюрьма, если бы строение было связано с выполнением основных функций муниципалитета или общественным интересом, однако власти этого не видят.

Новиков добавил, что Таллинн по-прежнему проявляет интерес к земельному участку по адресу Сууртюки 12 около бастиона Скооне, поскольку эту территорию планируется преобразовать в общественное пространство. 

По первоначальным подсчетам, в реставрацию исторического комплекса Батарейной тюрьмы необходимо вложить около 70-80 млн евро. 

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