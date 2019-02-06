У побережья США столкнулись два военных корабля

Корабли действовали совместно с авианосной ударной группой во главе с авианосцем Abraham Lincoln, командование ВМС США проведет расследование случившегося, пишет Newsru.com.

По данным пресс-службы, речь идет о незначительном происшествии - ракетный крейсер Leyte Gulf и сухогруз Robert E. Peary столкнулись кормами. В результате инцидента никто не пострадал, корабли смогли продолжить путь. Оценка ущерба будет произведена, когда они вернутся в порт приписки.

Похожий инцидент произошел в июне 2017 года в 20 километрах от мыса Иродзаки на юге японского полуострова Идзу, когда американский эсминец Fitzgerald столкнулся с филиппинским контейнеровозом ACX Crystal. В результате аварии погибли семеро моряков, еще трое получили ранения.

В командовании ВМС США тогда заявили, что к столкновению привело неадекватное руководство кораблем со стороны капитана эсминца, его первого помощника и еще одного старшего офицера. Аналогичный инцидент произошел 21 августа 2017 года, когда эсминец John McCain столкнулся с либерийским танкером Alnic MC при заходе в порт Сингапура. Тогда погибли десять моряков.