УЕФА может отменить спорное правило и дополнительное время

По данным Kicker, исполнительный комитет УЕФА на заседании конгресса организации в Риме рассмотрит этот вопрос и посоветует отменить действующее ныне правило.

Ранее правило выездного гола было отменено в Англии. В частности, в полуфинале Кубка английской лиги сразу после основного времени «Челси» и «Тоттенхэм» в ответном полуфинале (2:1, 0:1 – первый матч) били пенальти.