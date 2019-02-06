Ср, 6.02.2019
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УЕФА может отменить спорное правило и дополнительное время

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Londoni Chelsea jalgpalliklubi mängijad võisid penaltiseeria järel emotsioonid valla lasta.

ФОТО: John Walton / PA Wire/PA Images

УЕФА может отменить правило выездного гола, действующее в двухматчевых противостояниях в плей-офф еврокубков.

По данным Kicker, исполнительный комитет УЕФА на заседании конгресса организации в Риме рассмотрит этот вопрос и посоветует отменить действующее ныне правило.

Ранее правило выездного гола было отменено в Англии. В частности, в полуфинале Кубка английской лиги сразу после основного времени «Челси» и «Тоттенхэм» в ответном полуфинале (2:1, 0:1 – первый матч) били пенальти.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил ассоциациям отказываться от правила выездного гола и овертаймов.

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