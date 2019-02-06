Британия поворачивает назад?

Голых стен в школе почти нет

- Почувствовали ли вы разницу в отношении учителей и учеников к директору учебного заведения? И какова основная задача руководителя школы, исходя из того, что вам удалось увидеть?

- Отношения учитель-директор, наверное, похожи на отношения в наших школах: дружелюбный тон, улыбки в общении при соблюдении субординации. Директора улыбчивы и приветливы по отношению к детям. У директора одной из школ вошло в привычку встречать и провожать детей у ворот в школу, она обращалась к ним по имени.

Дети, однако, чрезмерной улыбчивостью или разговорчивостью при встрече с директором не отличались, то есть, мне показалось, что директор является фигурой, наделенной властью и авторитетом. Директора обеих школ не ведут уроков, они чистые администраторы. Но они, конечно, большие профессионалы и их советы, а также советы завучей были чрезвычайно полезными.

- Понятно, что увидев пару школ, невозможно судить о ситуации во всей стране. Но есть ли какие-то внешние отличия школ от наших?

- Прежде всего бросаются в глаза стены школ – они все просто увешаны различными материалами: вспомогательные карточки со словами по актуальной теме, часто употребляемые математические формулы, последние проектные задания, выполненные детьми, правила школы, класса, перечень ценностей, присущих учащимся школы. То есть все стены пестрые, яркие, информативные. Причем, не только стены внутри классов, но и коридоров.

В классах детей любого возраста стоят книжные полки, из чего можно сделать вывод, что чтение поощряется как учителями, так и руководством школ. А школьная библиотека – это просто еще большая концентрация полок с книгами, где нет библиотекаря и где учителя могут проводить какие-то уроки или куда приходят дети во время перемен или перерыва на обед. Перемены, кстати, дети проводят на открытом воздухе, играя, бегая, лазая, прыгая или общаясь.

Если выполнение домашнего задания становится препятствием для проведения времени и отдыха в кругу семьи либо ребенок из-за сложности задания испытывает стресс, либо его из-за невыполненного задания ругают родители, проку в «домашке» никакого нет.

Основная работа выполняется в школе

- Знакомились ли вы с формой школьного досуга учащихся?

- Как я уже сказал, перемены дети стараются проводить на воздухе, на площадках около корпусов школы, где установлены спортивные снаряды, теннисные столы, ученики также играют в какие-то игры. Спортивный инвентарь во время обеденного перерыва выдают учителя и специально нанятые школой помощники, которые приходят сюда именно с этой целью – проводить время с детьми на улице, присматривая за ними.

- А как насчет домашнего задания? Его задают в школах Британии?