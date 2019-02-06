Британия поворачивает назад?

Образовательных моделей в мире существует великое множество. Вопрос заключается в том, что взять за основу, какую главную цель поставить школярам и педагогам. Если добавить сюда все современные технические возможности в оптимизации процесса, то задача может показаться вообще невыполнимой. Столпы педагогики, продвинутые менеджеры, сонмище аналитиков и экспертов никак не могут сойтись во мнении, на чем должна сконцентрироваться современная школа.
До недавних пор одним из ориентиров для Эстонии была соседняя Финляндия, на протяжении нескольких лет выдававшая отличные результаты в хорошо известном международном исследовании PISA. Однако финны признались, что далеко не все так в их образовательной системе благополучно, чтобы почивать на лаврах.
Одним из камней преткновения для всех, кто связан с преподавательской деятельностью, является отношение к инфотехнологиям. Отрицать их так же бессмысленно, как и пытаться тотально их внедрить. Поэтому сейчас в Эстонии стараются более тщательно изучить международный опыт в образовательной сфере и познакомить с этим опытом тех, от кого этот процесс непосредственно зависит – школьных директоров.
В конце января эстонская делегация в составе 19 человек – 16 начинающих директоров школ и три руководителя программы - побывала в Великобритании, где познакомилась с образовательной системой туманного Альбиона. Поездка состоялась при поддержке Министерства образования и науки и фонда Innove в рамках программы роста для начинающих директоров школ. Одним из участников поездки стал Вячеслав Коновалов, занимающий пост директора Нарвской Пяхклимяэской гимназии всего год. До этого он являлся вице-мэром Нарвы по вопросам образования и культуры в 2015 году, чуть ранее - советником управы по внешним связям. Вячеслав Коновалов любезно согласился ответить на несколько вопросов, связанных с его визитом в Великобританию.
Голос учителей-практиков слаб
- Сколько школ вы посетили и каковы ваши общие впечатления?
- Общие впечатления очень хорошие, потому что новый опыт, наблюдения, общение и возможность сравнить с тем, что имеешь сам – это очень важный элемент развития. Мы побывали в двух начальных школах (Primary schools) в северной части Лондона, где возраст учеников от 3 до 11 лет. То есть, по сути, они объединяют наш детсад и школу до 4-го класса. Также один день мы провели с преподавателями Университетского колледжа Лондона, в Институте образования (Institute of Education, UCL). Здесь нам дали теоретические знания: обзор системы образования Великобритании, стандарты профессии учителя, стандарты качественно работающего директора школы, критерии качества образования и т.д.
- Чем принципиально отличается от нашего британский подход к образованию?
- Как отметили преподаватели колледжа, в последние годы в системе образования наблюдается некоторый откат к прошлому, лет на 50-70. Это обусловлено тем, что люди, принимающие решения в сфере образования на государственном уровне считают, что тогда было лучше, проще, понятнее и - в некотором смысле - безопаснее. Такому, весьма политизированному, по мнению наших английских коллег, подходу в образовании сопротивляются учителя-практики, но их голос довольно слаб.
В стандартах как профессии учителя, так и качества обучения, много внимания уделяется результативности, которая проверяется экзаменами. То есть по контрасту с нашей системой образования, говорящей о внимании к развитию разных черт ребенка и об отходе от чрезмерной важности результатов тестирования и экзаменов, то, что мы услышали в Институте образования, звучало знакомо, но как-то печально. Если учесть еще и тот факт, что английские школьники показывают весьма средние результаты в общеевропейских тестах, например, в том же PISA, то обсуждать отход от системы предметов в школе, отмену экзаменов и прочие “скандинавские веяния”, не пришлось.
Голых стен в школе почти нет
- Почувствовали ли вы разницу в отношении учителей и учеников к директору учебного заведения? И какова основная задача руководителя школы, исходя из того, что вам удалось увидеть?
- Отношения учитель-директор, наверное, похожи на отношения в наших школах: дружелюбный тон, улыбки в общении при соблюдении субординации. Директора улыбчивы и приветливы по отношению к детям. У директора одной из школ вошло в привычку встречать и провожать детей у ворот в школу, она обращалась к ним по имени.
Дети, однако, чрезмерной улыбчивостью или разговорчивостью при встрече с директором не отличались, то есть, мне показалось, что директор является фигурой, наделенной властью и авторитетом. Директора обеих школ не ведут уроков, они чистые администраторы. Но они, конечно, большие профессионалы и их советы, а также советы завучей были чрезвычайно полезными.
- Понятно, что увидев пару школ, невозможно судить о ситуации во всей стране. Но есть ли какие-то внешние отличия школ от наших?
- Прежде всего бросаются в глаза стены школ – они все просто увешаны различными материалами: вспомогательные карточки со словами по актуальной теме, часто употребляемые математические формулы, последние проектные задания, выполненные детьми, правила школы, класса, перечень ценностей, присущих учащимся школы. То есть все стены пестрые, яркие, информативные. Причем, не только стены внутри классов, но и коридоров.
В классах детей любого возраста стоят книжные полки, из чего можно сделать вывод, что чтение поощряется как учителями, так и руководством школ. А школьная библиотека – это просто еще большая концентрация полок с книгами, где нет библиотекаря и где учителя могут проводить какие-то уроки или куда приходят дети во время перемен или перерыва на обед. Перемены, кстати, дети проводят на открытом воздухе, играя, бегая, лазая, прыгая или общаясь.
Если выполнение домашнего задания становится препятствием для проведения времени и отдыха в кругу семьи либо ребенок из-за сложности задания испытывает стресс, либо его из-за невыполненного задания ругают родители, проку в «домашке» никакого нет.
Основная работа выполняется в школе
- Знакомились ли вы с формой школьного досуга учащихся?
- Как я уже сказал, перемены дети стараются проводить на воздухе, на площадках около корпусов школы, где установлены спортивные снаряды, теннисные столы, ученики также играют в какие-то игры. Спортивный инвентарь во время обеденного перерыва выдают учителя и специально нанятые школой помощники, которые приходят сюда именно с этой целью – проводить время с детьми на улице, присматривая за ними.
- А как насчет домашнего задания? Его задают в школах Британии?
- Да, задают, но отношение к нему разное. Нам всем понравилась на сей счет точка зрения одного из директоров, который высказался по этому поводу скептически. Дело в том, что, задавая домашнее задание, ни учитель, ни директор не знают, кто на самом деле его выполняет: ученик или родители. И плюс ко всему, очень важно, чтобы дома ребенок проводил время с семьей, а не продолжал учиться.
В этом случае, если выполнение домашнего задания становится препятствием для проведения времени и отдыха в кругу семьи либо ребенок из-за сложности задания испытывает стресс, либо его из-за невыполненного задания ругают родители, проку в «домашке» никакого нет. Поэтому, сказал директор, хотя учителя и задают что-то на дом, он настраивает педагогов на то, что усвоение материала должно все-таки происходить за время урока.
Три дня проверки - и школу могут закрыть
- Насколько государство вмешивается в процесс образования? Какова роль надзорных органов и насколько свободны британские учителя в своей профессиональной деятельности?
- У меня создалось впечатление, что вмешивается, причем весьма внезапно. То есть директор могут позвонить сегодня часа в два пополудни и сообщаить, что завтра школу ожидает проверка. Проверяющие в течение пары-тройки дней проверяют все досконально и выносят вердикт – в какую из четырех категорий попадает школа: исключительно хорошая, хорошая, требующая улучшений или не отвечающая требованиям (exceptional; good; requires improvement; inadequate).
Принятие лишь за пару дней решения, которое может повлиять на судьбы многих людей, – если школа попадает в две последних категории, ее могут закрыть, уволив всех ее работников, - требует большого напряжения всего коллектива. Отсюда недовольство такой системой оценки со стороны тех, кому пришлось искать новое место работы, и тех, кто занимается подготовкой учителей. Особенно обидно бывает, когда на протяжении многих лет коллектив школы проделывает огромную работу по обучению детей, пытается исправить ситуацию, улучшить статус школы в течение долгих месяцев, а экспресс-проверки может оказаться достаточно для того, чтобы решение представителей контролирующих органов перечеркнуло все эти усилия.
Хотя процент школ с рейтингом “хорошая” в Великобритании составляет 85%, несогласные с таким подходом надзорных органов к оцениванию в середине января этого года опубликовали статью во влиятельной газете Guardian и сейчас находятся в ожидании, произведет ли она какой-либо эффект.
Система надзора за школами со стороны министерства, который вновь ввели совсем недавно в нашей стране, мне представляется более “дружелюбной”: у нас проверка дольше и таких строгих решений не выносят. Профессиональные стандарты учителя в Британии, кои до недавнего времени насчитывали 35 пунктов, а теперь только 8, говорят о необходимости профессионального роста учителя. И в школах это поощряется администрацией. В этом мы, пожалуй, похожи.
Не так страшна виртуальная реальность
- Насколько важную роль, как вам показалось, занимают в обучении инфотехнологии?
- Инфотехнологии присутствуют в обучении в качестве инструмента. Например, есть уроки с использованием планшетов или в классах вместо смарт-досок установлен экран, похожий на телевизионный, на который выводится изображение с учительского компьютера, но на нем еще можно и стилусом писать или рисовать. То есть, нет ни проектора, ни выдвигающегося белого экрана. Мне показалось это очень удобным. Особого упора на инфотехнологии я не заметил, с другой стороны, это были все-таки начальные школы.
- Насколько родители имеют возможность принимать участие в процессе обучения и насколько активно они этой возможностью пользуются?
- В Англии родители входят в управляющий орган школы сродни нашему попечительскому совету, и представителей от родителей там двое. У директора школы есть приемное время для родителей, и директор готов выслушать их, если они обращаются к нему напрямую. Больше никакого участия нет. В связи с этим довольно строгой показалась вывеска в фойе школы, на входной двери в школьные помещения: «Родителям за этой чертой находиться не разрешается».
Мне кажется, что отношение к участию родителей в процессе обучения зависит от культуры, традиции школы и взглядов на это администрации. Я, например, считаю этот процесс важным, поэтому наше сотрудничество с родителями приняло новую форму – мы собираем родительский форум, на котором слушаем их, рассказываем о своих планах и обсуждаем насущные вопросы. Кто-то из директоров считает, что родители не компетентны в вопросах образования и выслушивать их частные мнения по поводу работы школы или отдельных коллег особого смысла нет.
- Каким образом вы собираетесь применить на практике опыт и информацию, которые получили?
- Как я уже отметил, оба директора школ, которые мы посетили – профессионалы со стажем и их основанные на опыте советы и наработки будут очень ценны для меня как начинающего директора. После услышанного в Англии стало ясно, что основной задачей руководителя является лидерство – вот над этим и собираюсь поработать.
К тому же, надо заметить, что помимо визитов в образовательные учреждения Лондона, мы два дня были на Bett Education Show – ежегодном форуме, посвященном технологиям в сфере образования, где под одной крышей собраны сотни ИТ-компаний со своими стендами. Посещение этого образовательного шоу для меня имело практический смысл, потому что мы в нашей Пяхклимяэской гимназии совсем недавно приобрели комплекты оборудования для класса виртуальной реальности и у меня была возможность задать технарям компании-производителя напрямую несколько вопросов, которые у нас уже появились в процессе эксплуатации.
Да и в целом огромный интерес к стенду ClassVR на выставке и презентация-обсуждение на тему использования виртуальной реальности как в сфере обучения, так и в сфере профессионального развития укрепили меня во мнении, что мы с коллективом гимназии выбрали правильное направление, за которым будущее. И мы в этой мысли не одиноки: например, 94% учителей в Соединенном Королевстве полагают, что виртуальная реальность благоприятно скажется на обучающей составляющей в классе. Так ли это окажется на самом деле – покажет время. Будем над этим усердно работать.