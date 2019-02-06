Помешавший ограблению магазина житель Тарту: события того дня напоминали сюжет боевика

Вечером 22 января житель Тарту Сандер заметил, как молодые люди с накинутыми на голову капюшонами заходили в магазин Kirsi. «Смотри, сейчас грабить будут», - успел сказать Сандер своей девушке, как в то же мгновение молодые люди затолкали продавщицу в угол, а сами начали сгребать с полок бутылки с алкоголем.

Сандер первым делом позвонил в Центр тревоги и сообщил о происходящем. Через витрину магазина молодой человек увидел, что воры собрались на выход. Он хотел подпереть дверь, чтобы задержать их, но не успел, так как в это время еще говорил по телефону.

Молодой человек, который первым вышел из магазина, нес в руках бутылки с водкой. Сандер попытался его задержать, но преступнику удалось вырваться и убежать. Второму и третьему грабителям также удалось убежать: Сандер продолжал общаться по телефону с дежурным Центра тревоги и ему было трудно бороться с сопротивлявшимися злоумышленниками.

Молодой человек решил, что дождется приезда полиции, но один из прохожих сообщил, что видел, куда побежали грабители. Сандер направился в сторону школы Раатузе, куда уже подоспел полицейский патруль.

«Мы с полицейскими договорились, что я подъеду с одной, а они - с другой стороны», - рассказал он. По словам молодого человека, у здания школы он увидел воров и молниеносно выпрыгнул из машины и, перемахнув через капот, настиг преступников. "Происходящее напоминало сюжет боевика. Наверное, со стороны все выглядело забавно, но адреналин зашкаливал», - сообщил он. Одного грабителя задержал Сандер, а двух других поймала полиция.

Близкие Сандера похвалили его за храбрость. «Конечно, я опасался, что они могут быть вооружены. У них мог быть нож, например, но тогда я об этом не думал», - сказал он.

Глава Тартуского отделения полиции Вейко Ярва сказал, что на подобные поступки ежегодно решается не так и много людей.