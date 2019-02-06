Ср, 6.02.2019
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Из-за аварии водопровода на улице Суур-Америка нарушено движение
Смотрите на карте, где возникли пробки!

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Утреннее движение в Таллинне.

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Сегодня, 6 февраля, с 10:00 в связи с аварийным ремонтом водопровода по адресу Суур-Америка, 31 в Таллинне закрывается для движения одна полоса по направлению к Пярнускому шоссе.

Дорога по направлению к улице Эндла на время аварийных работ станет двухполосной, что обеспечит проезд и на Пярнуское шоссе.

Фирма Tallinna Vesi рекомендует водителям избегать движения по Суур-Америка и выбирать альтернативные маршруты.

Ориентировочное время завершения ремонтных работ неизвестно. Предприятие сделает все от него зависящее, чтобы максимально быстро восстановить нормальное движение, а также приносит извинения за причиненные неудобства.

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