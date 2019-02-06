Из-за аварии водопровода на улице Суур-Америка нарушено движение
Сегодня, 6 февраля, с 10:00 в связи с аварийным ремонтом водопровода по адресу Суур-Америка, 31 в Таллинне закрывается для движения одна полоса по направлению к Пярнускому шоссе.
Дорога по направлению к улице Эндла на время аварийных работ станет двухполосной, что обеспечит проезд и на Пярнуское шоссе.
Фирма Tallinna Vesi рекомендует водителям избегать движения по Суур-Америка и выбирать альтернативные маршруты.
Ориентировочное время завершения ремонтных работ неизвестно. Предприятие сделает все от него зависящее, чтобы максимально быстро восстановить нормальное движение, а также приносит извинения за причиненные неудобства.