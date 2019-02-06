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  • Сердце не выдерживает тренерской работы: знаменитый гандбольный тренер экстренно госпитализирован

Сердце не выдерживает тренерской работы: знаменитый гандбольный тренер экстренно госпитализирован

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Евгений Трефилов.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Легендарный российский гандбольный тренер Евгений Трефилов, известный своим экспрессивным поведением на тренерской скамейке будет вынужден на неопределенное время расстаться с профессией: как сообщает "Спорт-Экспресс", наставник женской сворной России по гандболу нуждается в операции на сердце.

О том, что у Трефилова не все в порядке со здоровьем, стало известно еще до игры с "Безансоном". Врачи не рекомендовали ему находиться на скамейке, но Трефилов не был бы самим собой, если бы пропустил ключевой для своей команды матч. В случае победы "Кубань" вышла бы в четвертьфинал еврокубка.

Перед матчем на Кубок Европейской гандбольной федерации против французского «Безансона» (3 февраля) Трефилов почувствовал себя плохо, по результатам обследования у него выявили проблемы с сердцем. Несмотря на это, тренер руководил командой на площадке, и только 5 февраля лег в больницу.

Отмечается, что Трефилов пройдет углубленное обследование и останется под наблюдением врачей на неопределенное время.

На Олимпийских играх 2016 года специалист привел женскую гандбольную сборную России к первому в истории олимпийскому золоту. В финале соревнований команда обыграла француженок со счетом 22:19.

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