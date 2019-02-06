Сердце не выдерживает тренерской работы: знаменитый гандбольный тренер экстренно госпитализирован

О том, что у Трефилова не все в порядке со здоровьем, стало известно еще до игры с "Безансоном". Врачи не рекомендовали ему находиться на скамейке, но Трефилов не был бы самим собой, если бы пропустил ключевой для своей команды матч. В случае победы "Кубань" вышла бы в четвертьфинал еврокубка.