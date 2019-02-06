В Таллинне пройдет фестиваль "Детский Петербург"

С 11 по 17 февраля 2019 года в столице Эстонии состоится юбилейный X Международный фестиваль «Детский Петербург» – ежегодный проект Комитета по культуре Санкт-Петербурга, который пройдет при поддержке мэрии Таллина.
Программа проекта, включающая разнообразные культурные мероприятия, предоставит эстонскому зрителю уникальную возможность познакомиться с творческими достижениями коллективов Петербурга. События состоятся на нескольких площадках Таллина и охватят широкую аудиторию.
Программа фестиваля:
14 февраля, 19:00
Мюзикл «Алые паруса» Санкт-Петербургского государственного театра юных зрителей им. А. А. Брянцева
Режиссер Сусанна Цирюк, по одноименной повести А. Грина
Романтическая феерия в стиле фэнтези – мюзикл Максима Дунаевского «Алые паруса» в постановке Сусанны Цирюк адресован молодежной аудитории. Спектакль наполнен песнями и танцевальными номерами, его сценография, световое решение и видеоряд придают особую зрелищность. Повесть Александра Грина, а с ней и мюзикл Санкт-Петербургского государственного театра юных зрителей им. А. А. Брянцева, поднимает темы непоколебимой веры и всепобеждающей мечты.
Место проведения: Концертный дом Alexela (Estonia puiestee 9, Tallinn)
15 февраля, 17:00
Музыкальная программа «ОТ ВИНТА!» в исполнении «СмешБэнд» и Музыкального Театра Детей Марины Ланда
Джазовый оркестр «СмешБэнд» совместно с Музыкальным театром детей Марины Ланды представит концерт детских песен из популярных мультипликационных фильмов. Музыкальный театр детей, которым руководят журналистка, теле- и радиоведущая, композитор Марина Ланда и режиссер и композитор Сергей Васильев возник более 20 лет назад. На сегодняшний день театр ведет активную подготовку к выходу новых спектаклей. «СмешБэнд» – это объединение профессиональных музыкантов из петербургских групп разных направлений – рок, фолк, джаз. Их первый концерт с Музыкальным театром детей Марины Ланды по песням из мультсериалов «Смешарики» и «Летающие звери» состоялся в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга в декабре 2015 года. Далее коллективы принимали совместное участие во многих проектах и выступали на Дворцовой площади, в Театре «Лицедеи», концертном зале «Колизей Арена», в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина и на других площадках города.
Место проведения: Центр русской культуры, Большой концертный зал (Mere puiestee 5, Tallinn)
16 февраля, 10:00 – 15:00
Мастер-классы и практикумы по актерскому мастерству для детей и руководителей театральных студий
Комплексное мероприятие, которое включает две составляющие – мастер-классы по актерскому мастерству Евгении Латониной и практикум для педагогов детских театральных студий Таллина от Марины Ланда. В ходе занятий актриса Евгения Латонина поделится секретами профессионального мастерства, отработает с ребятами упражнения по сценическому движению, пластике и речи. Практикум от руководителя детского театра Марины Ланда, адресованный преподавателям театральных студий, будет направлен на принципы работы с детской аудиторией. Ведущие мастер-классов разберут вопросы методологического и теоретического характера на примере конкретных детских учреждений.
Место проведения: Центр русской культуры (Mere puiestee 5, Tallinn)
17 февраля, 12:00, 15:00 и 17:00
Спектакль «Щелкунчик» Санкт-Петербургского театра «Кукольный формат»
Режиссер Анна Викторова, по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король»
Спектакль по произведению Э. Т. А. Гофмана покажет Санкт-Петербургский театр «Кукольный формат» – авторский театр с европейской камерной атмосферой, созданный режиссером и художником Анной Викторовой. «Щелкунчик» – это история о королеве Мышильде и ее мышином войске, заколдованном юноше Щелкунчике и о том, что смелость и отвага помогают ему вернуть человеческий облик, о приключениях и чудесах, которые случаются только накануне Рождества.
Место проведения: Русский театр Эстонии, малая сцена (Vabaduse väljak 5, Tallinn)
11 – 17 февраля
Выставка детского рисунка «Люблю тебя, Петра творенье…»
Экспозиция представит лучшие работы учащихся художественных школ Санкт-Петербурга в возрасте от 7 до 14 лет. Рисунки отобраны опытными художниками и искусствоведами. Работы, выполненные в разных стилях, жанрах и техниках, посвящены любимому городу и жизни в нем: пейзажи и тихие улочки, дворики и городские площади, садики и парки, крыши и мосты, набережные и каналы, уютные дома и шедевры архитектуры, соборы и храмы. Все работы – это своего рода признание в любви родному городу.
Место проведения: Центр русской культуры (Mere puiestee 5, Tallinn)
15 - 16 февраля
Презентация книг «Между морем и землей» и «Калевала»
Презентация сборника стихотворений «Между морем и землей» в переводе Михаила Яснова издательства «Детгиз» и книги карело-финского эпоса «Калевала» в пересказе Павла Крусанова издательства «Лимбус Пресс». В программе: встреча с эстонской поэтессой Леэло Тунгал (один из авторов сборника «Между морем и землей») и директором издательства «Дегтиз» Аллой Насоновой, с писателем Павлом Крусановым и директором издательства «Лимбус Пресс» Ольгой Тублиной, чтения стихов артистами Русского театра Эстонии, розыгрыш призов. Мероприятие пройдет при содействии Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга и при участии эстонского книжного издательства Apollo.
Место проведения: Книжный магазин в ТРЦ Solaris (Estonia puiestee 9, Tallinn)