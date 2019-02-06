В Таллинне пройдет фестиваль "Детский Петербург"

17 февраля, 12:00, 15:00 и 17:00

Спектакль «Щелкунчик» Санкт-Петербургского театра «Кукольный формат»

Режиссер Анна Викторова, по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король»

Спектакль по произведению Э. Т. А. Гофмана покажет Санкт-Петербургский театр «Кукольный формат» – авторский театр с европейской камерной атмосферой, созданный режиссером и художником Анной Викторовой. «Щелкунчик» – это история о королеве Мышильде и ее мышином войске, заколдованном юноше Щелкунчике и о том, что смелость и отвага помогают ему вернуть человеческий облик, о приключениях и чудесах, которые случаются только накануне Рождества.

Место проведения: Русский театр Эстонии, малая сцена (Vabaduse väljak 5, Tallinn)

11 – 17 февраля

Выставка детского рисунка «Люблю тебя, Петра творенье…»

Экспозиция представит лучшие работы учащихся художественных школ Санкт-Петербурга в возрасте от 7 до 14 лет. Рисунки отобраны опытными художниками и искусствоведами. Работы, выполненные в разных стилях, жанрах и техниках, посвящены любимому городу и жизни в нем: пейзажи и тихие улочки, дворики и городские площади, садики и парки, крыши и мосты, набережные и каналы, уютные дома и шедевры архитектуры, соборы и храмы. Все работы – это своего рода признание в любви родному городу.

Место проведения: Центр русской культуры (Mere puiestee 5, Tallinn)

15 - 16 февраля

Презентация книг «Между морем и землей» и «Калевала»

Презентация сборника стихотворений «Между морем и землей» в переводе Михаила Яснова издательства «Детгиз» и книги карело-финского эпоса «Калевала» в пересказе Павла Крусанова издательства «Лимбус Пресс». В программе: встреча с эстонской поэтессой Леэло Тунгал (один из авторов сборника «Между морем и землей») и директором издательства «Дегтиз» Аллой Насоновой, с писателем Павлом Крусановым и директором издательства «Лимбус Пресс» Ольгой Тублиной, чтения стихов артистами Русского театра Эстонии, розыгрыш призов. Мероприятие пройдет при содействии Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга и при участии эстонского книжного издательства Apollo.

Место проведения: Книжный магазин в ТРЦ Solaris (Estonia puiestee 9, Tallinn)