Ср, 6.02.2019
"Весь гламур не должен быть в Таллинне. Гламур может жить здесь, в Ида-Вирумаа". Женя Фокин

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Салоники за 124 евро!

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Салоники.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 30 евро

Туда-обратно из Таллинна в Салоники за 124 евро

Туда-обратно из Таллинна во Французскую Ривьеру начиная со 164 евро

Туда-обратно из Таллинна в Гонконг начиная с 391 евро

Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 417 евро

Туда-обратно из Таллинна на Маврикий начиная с 559 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лос-Анджелес начиная с 352 евро

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