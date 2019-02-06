Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Салоники за 124 евро!

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 30 евро
Туда-обратно из Таллинна в Салоники за 124 евро
Туда-обратно из Таллинна во Французскую Ривьеру начиная со 164 евро
Туда-обратно из Таллинна в Гонконг начиная с 391 евро
Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 417 евро
Туда-обратно из Таллинна на Маврикий начиная с 559 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лос-Анджелес начиная с 352 евро