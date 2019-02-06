Массовые лавины в Альпах унесли жизни десяти человек

Больше всего жертв (пятеро погибших и один пропавший без вести) зафиксировано в районе итальянского города Аоста. Также в городе Больцано (Италия) недалеко от австрийской границы в результате схода лавины погиб 18-летний лыжник, а в области Ломбардии — сноубордист, пишет lenta.ru.

Другой погибший лыжник обнаружен в регионе Савойя во Франции, а еще двоих туристов, мужчину и женщину, накрыло лавиной недалеко от Берна (Швейцария). Женщине удалось выжить, и сейчас она находится в больнице.