Государство предложит решение проблемы гражданства для абхазских эстонцев к концу апреля

По словам министра внутренних дел Катри Райк, если политическая договоренность будет достигнута, Рийгикогу сможет внести поправки в Закон о гражданстве.

“Нуждается в решении вопрос о том, как можно сделать, чтобы живущие в Абхазии граждане Эстонии могли не отказываться от второго гражданства ради сохранения эстонского. Ситуация нуждается в отдельном рассмотрении, поскольку, живя в Абхазии, очень сложно обходиться без российского паспорта, в то же время, чтобы посетить историческую родину, необходимо эстонское гражданство», - сказала Райк.

Она отметила, что Алли Рутто, Ильма Кренстрем и другие живущие в Абхазии эстонские граждане нуждаются в постоянном решении, и у Департамента полиции и погранохраны должны быть основания, чтобы законно предложить им его.

«Надеюсь, что соответствующий законопроект поступит в Рийгикогу уже к осени этого года», - сказала Райк.

Точное число живущих в Абхазии граждан Эстонии неизвестно, однако предположительно их несколько сотен. Часть из них, помимо эстонского гражданства, имеет российское, поскольку оно необходимо им для решения бытовых вопросов. Государство фактически терпит двойное гражданство лиц, получивших эстонское гражданство по рождению, поскольку по Конституции никто не может быть лишен гражданства, приобретенного по рождению.