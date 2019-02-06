Ледяная свинья и 75 снеговиков: смотрите, как один из городов Эстонии встретил китайский Новый год

Вчера, когда по восточному календарю наступил Новый год, в центр Йыгева была доставлена ледяная скульптура свиньи, весящая целую тонну. Компанию ей составляют 75 маленьких снеговиков, выставленных по краю местного фонтана.
На самом деле мини-снеговики появились у фонтана еще в воскресенье, когда за Центром культуры Йыгева началось строительство снежного городка. У одной команды в составе Майму Вельтбах, Майри Колль и Марью Маас было столько сил и энергии, что они слепили 75 снежных фигур, пишет Tartu Postimees.
Ледяная скульптура Мари Хийемяэ обошлась волости Йыгева в 1500 евро, вместе со снеговиками она простоит в городе до первой оттепели.