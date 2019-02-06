Пользователи могут удалять отправленные сообщения в Facebook Messenger

В прошлом году компанию Facebook обвинили в удалении сообщений, которые отправлял через Facebook Messenger основатель компании Марк Цукерберг. Осенью прошлого года возможность удалять отправленные сообщения в Facebook Messenger стала доступна для тестирования рядовым пользователям.
Теперь же данная функциональность была полностью протестирована и доступна всем пользователям в окончательном виде, пишет ixbt.com.
Да, вы можете удалить сообщения, которые были отправлены в порыве эмоций или просто случайно, не тому адресату. Однако действовать нужно довольно быстро, так как возможность сохраняется в течение всего 10 минут.
Если вы решите удалить сообщение, то необходимо выбрать пункт Remove for Everyone. После чего на месте сообщения появится информация о том, что оно было удалено. Эта функциональность работает в личных и групповых чатах.