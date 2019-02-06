Пользователи могут удалять отправленные сообщения в Facebook Messenger

Теперь же данная функциональность была полностью протестирована и доступна всем пользователям в окончательном виде, пишет ixbt.com.

Да, вы можете удалить сообщения, которые были отправлены в порыве эмоций или просто случайно, не тому адресату. Однако действовать нужно довольно быстро, так как возможность сохраняется в течение всего 10 минут.