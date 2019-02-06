Спор об алиментах превратил детей в должников

Пробел в законе позволяет повесить на несовершеннолетних детей расходы на судебный спор родителей, пишет Postimees.
Отец, вышедший из зала суда победителем, обратился к судебному исполнителю, чтобы получить от своих детей возмещение судебных расходов. «Конечно, это не типичная ситуация», - говорит канцлер Палаты судебных исполнителей Кристи Хунт.
«Это странно, что Закон о семье действует в таком виде уже восемь лет, а вопрос возник только теперь, - говорит судья Таллиннского окружного суда Лийз Аррак. – Но это явно самый плохой сценарий из всех, которые могли бы быть».
История, ставшая наглядным примером того, о чем говорят Хунт и Аррак, началась в 2017 году, когда мать двоих детей обратилась в суд, чтобы востребовать алименты с отца детей. Теперь это самое судебное дело может стать основанием для изменения закона.
В самом по себе такого вида споре нет ничего выдающегося – каждый год суды получают тысячи исков с требованием о взыскании алиментов. Как часто происходит, и в этом случае предпринятые ранее попытки найти решение за пределами зала заседаний успехом не увенчались.
Брак распался двумя годами раньше. Во время совместного проживания родились двое детей, младший из которых имеет глубокую степень инвалидности. После развода родители договорились, что большую часть времени дети будут проживать с матерью. Между делом условились и о распределении расходов: мать заботится об одежде, еде и доме, отец оплачивает образование, тренировки и расходы, связанные с проведением досуга.
Позже в суде мать скажет, что отец детей платил лишь за детский садик ребенка, а на экскурсии, новогодние праздники и театр деньги шли из кармана матери. Отец, напротив, утверждал, что не нарушал ни договоренностей, ни своих обязанностей. Кроме детского садика, он оплачивал детские телефонные счета. Если было нужно, ходил с младшим ребенком к врачу и платил за лекарства.
Неожиданный поворот в обычном споре
В суде мать требовала, чтобы в дальнейшем все связанные с детьми расходы несла она, а отец детей каждый месяц платил алименты. Кроме того, мать хотела, чтобы бывший муж заплатил алименты и задним числом.
Рассматривавший дело уездный суд взыскал с отца ежемесячные алименты на обоих детей с момента подачи иска, требование о выплате алиментов задним числом суд оставил без удовлетворения. Спор на этом не завершился, и мать обжаловала решение. Она хотела, чтобы суд взыскал с отца алименты и за время до подачи иска.
Окружной суд жалобу матери не удовлетворил. Заодно суд определил, что производственные расходы обеих сторон должен нести истец.
Поскольку по закону в споре об алиментах истцами являются дети, судебные расходы отца, достигшие нескольких сотен евро, должны нести двое несовершеннолетних детей, и суд взыскал с детей компенсацию расходов по производству в пользу отца. В установленный срок компенсацию не заплатили и отец обратился к судебному исполнителю, чтобы тот востребовал долг.
Спустя некоторое время исполнитель передал детям долговое требование. К сотням евро, указанным в судебном решении, каждый месяц добавляются проценты. Проценты будут расти до тех пор, пока деньги не будут выплачены.
То есть, с точки зрения закона, несовершеннолетние дети являются должниками.
Канцлер юстиции Юлле Мадизе считает, что такого не должно происходить: «Закон нужно изменить так, чтобы с детей было невозможно взыскивать связанные с производством расходы по судебным делам об алиментах».
Руки суда связаны
Для того, чтобы понять суть проблемы, нужно вернуться на десять лет назад, когда готовили новый Закон о семье, в соответствии с которым востребователями алиментов в суде стали дети. Закон вступил в силу летом 2010 года,
Это означало, что в дальнейшем подателями всех исков в спорах об алиментах становились дети, при том, что готовит все необходимые документы и обращается в суд их законный представитель, то есть - в большинстве случаев - тот родитель, с которыми дети живут.
«Поскольку пакет поправок был очень большим, в нем явно не смогли предусмотреть все узкие места», - говорит старший советник отдела детского и молодежного права Канцелярии канцлера юстиции Кристи Парон.
Узкое место, о котором говорит Парон, в широком смысле заключается в том, что хотя в действительности в судебных разбирательствах в качестве представителя ребенка участвует его родитель, решение выносится в отношении ребенка. Это означает, что у ребенка возникает не только право получать алименты, но и обязанность нести расходы другой стороны, если суд их взыщет.
«Окружной суд исходит из общего принципа о том, что судебные расходы несет проигравший. Тот, кто подает необоснованную жалобу, должен нести и судебные расходы»,- говорит судья Таллиннского окружного суда Лийз Аррак.
Аррак, которая и в данном споре входила в состав суда, объясняет, что этот спор имел тот же рисунок. Жалобу матери, получившей отказ в требовании взыскать алименты задним числом в суде первой инстанции, та же судьба постигла и в окружном.
Поскольку оснований для исключения не было, руки судей оказались связаны и проигравшему пришлось нести все расходы по производству. «Если мы оставляем решение уездного суда без изменений и признаем жалобу необоснованной, то у нас нет рычагов для вынесения иного решения», - объяснила судья.
По словам Аррак, было бы несправедливо заставить выигравшего в суде отца покрывать все расходы. И хотя может показаться логичным, что отец должен покрывать свои издержки, а мать – свои, в действительности это не так просто.
Государственный суд еще в 2013 году постановил, что суд, в соответствии с законодательством, не может обязать представителя истца – например, мать – нести связанные с производством по востребованию алиментов расходы. «Наши законы этого просто не позволяют», - говорит Аррак.
Закон нуждается в изменении
По оценке Аррак, в закон можно было бы добавить положение, которое позволяло бы именно в случае споров об алиментах обязывать нести связанные с производством расходы представляющего ребенка родителя. В то же время, она подчеркнула, что при изменении закона нужно быть осторожными: «Если закон изменить так, что стороны всегда будут нести свои расходы сами, то в большей части случаев это скорее приведет к несправедливым результатам».
Практика, при которой каждая из сторон всегда несет расходы по производству сама, существует, например, в делах, связанных с брачными связями и происхождением. По оценке канцлера юстиции Юлле Мадизе, одним из решений может быть такая же практика.
По словам Аррак, споры об алиментах все же другие: «Очень просто прийти в суд и выдвинуть завышенные требования, если человек знает, что ему никогда не придется оплачивать чужие расходы: это может повлечь волну необоснованных исков. Родителям нужно напомнить, что они должны обращаться в суд с адекватными требованиями».
С предложением канцлера юстиции – изменить закон – согласны и в Министерстве юстиции, где тоже придерживаются мнения, что основной вопрос заключается в том, как изменить закон. Теперь это будут анализировать.
По словам советника отдела по вопросам детей и семей Министерства социальных дел Лийзы-Лотты Рааг, востребование судебных расходов с детей не согласуется с целью алиментов. У детей нет доходов, а если и есть, то как раз те самые алименты.
«В качестве одной из возможностей можно было бы рассмотреть вариант, при котором расходы по производству нес бы родитель, - сказала она. В ситуации, когда стороной судебного производства является ребенок, всем должно быть ясно, что несправедливо взыскивать с него расходы на производство в споре об алиментах», - согласна пресс-секретарь Министерства юстиции Кристин Раммус.
«Мы не исключаем изменения закона, поскольку ребенок не должен дополнительно страдать и в без того сложной ситуации», - добавила Раммус.
Выявивший пробел в законе случай, когда двое детей стали должниками, может иметь серьезные последствия: если срок исполнительного производства не истечет до того момента, когда старший ребенок начнет работать, эти деньги будут вычитать из его зарплаты.
Поскольку в суде мать действовала в качестве защитника имущественных интересов детей, то есть именно она спровоцировала возникновение этих расходов, теоретически дети могли бы тоже обратиться в суд и, в свою очередь, попытаться взыскать деньги с матери.
«Я думаю, что мы не хотели бы иметь настолько сложные решения и чтобы дети начали предъявлять требования о возмещении ущерба к своим родителям», - сказала судья Аррак.
Суд может делать исключения
В последнее время есть несколько примеров того, как при распределении расходов на производство в спорах об алиментах делали исключения. А именно, в Законе о гражанско-процессуальном производстве есть пункт, в соответствии с которым суд может обязать обе стороны нести свои расходы, если взыскание расходов выигравшей стороны со стороны проигравшей, было бы несправедливым или неразумным.
Например, в начале июля Пярнуский уездный суд вынес решение по требованию об изменении размера алиментов. И хотя подавший иск ребенок проиграл, суд решил обязал обе стороны нести свои расходы.
Судья Тоомас Тальвисте объяснил в решении: помимо того, что у отца есть долг по алиментам многолетней давности, взыскание с ребенка расходов на производство было бы неразумным, поскольку он не имеет самостоятельного дохода.
Такое же решение месяцем ранее вынес и Харьюский уездный суд, которой точно так же не удовлетворил иск, но расходы обязал нести обе стороны. «Было бы крайне несправедливым в деле об увеличении алиментов обязать нести расходы на производство истца, которому ответчик обязан платить алименты», - объяснила судья Реэна Нилендер. Судья Тамбет Грауберг в одном недавнем решении объяснил: «Нужно учитывать обстоятельство, что у истца нет дохода, за счет которого он мог бы оплатить расходы ответчика, поскольку ему пришлось бы компенсировать расходы из тех сумм, которые необходимы для его содержания. Поэтому неразумно обязывать истца компенсировать ответчику расходы на производство».
Но суды все же не могут делать такие исключения во всех спорах об алиментах. «Только то, что участником производства в споре об алиментах является ребенок, не является основанием для отклонения от общего правила, хотя это может быть обоснованным, например, когда требуемые алименты соответствуют потребностям ребенка, но иск не удовлетворен по причине плохого материального положения родителя», - объяснила Postimees судья Таллиннского окружного суда Лийз Аррак.