Спор об алиментах превратил детей в должников

Суд может делать исключения

В последнее время есть несколько примеров того, как при распределении расходов на производство в спорах об алиментах делали исключения. А именно, в Законе о гражанско-процессуальном производстве есть пункт, в соответствии с которым суд может обязать обе стороны нести свои расходы, если взыскание расходов выигравшей стороны со стороны проигравшей, было бы несправедливым или неразумным.

Например, в начале июля Пярнуский уездный суд вынес решение по требованию об изменении размера алиментов. И хотя подавший иск ребенок проиграл, суд решил обязал обе стороны нести свои расходы.

Судья Тоомас Тальвисте объяснил в решении: помимо того, что у отца есть долг по алиментам многолетней давности, взыскание с ребенка расходов на производство было бы неразумным, поскольку он не имеет самостоятельного дохода.

Такое же решение месяцем ранее вынес и Харьюский уездный суд, которой точно так же не удовлетворил иск, но расходы обязал нести обе стороны. «Было бы крайне несправедливым в деле об увеличении алиментов обязать нести расходы на производство истца, которому ответчик обязан платить алименты», - объяснила судья Реэна Нилендер. Судья Тамбет Грауберг в одном недавнем решении объяснил: «Нужно учитывать обстоятельство, что у истца нет дохода, за счет которого он мог бы оплатить расходы ответчика, поскольку ему пришлось бы компенсировать расходы из тех сумм, которые необходимы для его содержания. Поэтому неразумно обязывать истца компенсировать ответчику расходы на производство».

Но суды все же не могут делать такие исключения во всех спорах об алиментах. «Только то, что участником производства в споре об алиментах является ребенок, не является основанием для отклонения от общего правила, хотя это может быть обоснованным, например, когда требуемые алименты соответствуют потребностям ребенка, но иск не удовлетворен по причине плохого материального положения родителя», - объяснила Postimees судья Таллиннского окружного суда Лийз Аррак.