Послание Трампа конгрессу: о России, стене на границе и новой встрече с Ким Чен Ыном

Расследования

«Не может быть „мира и законодательства“, когда есть „война и расследования“», - сказал Трамп в первой половине своей речи. И хотя он не назвал конкретных имен и подробностей, американские СМИ немедленно отметили, что речь идет о расследовании Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году и возможных связях с ней Трампа и его окружения.

Кроме того, несколько комитетов палаты представителей, где теперь определяют повестку демократы, постепенно разворачивают несколько собственных параллельных расследований различных аспектов деятельности Трампа и его администрации.

В декабре к тюремному сроку был приговорен еще недавно близкий к президенту адвокат Майкл Коэн. Он признал себя виновным в финансовых махинациях и банковских аферах, равно как и в нарушении избирательного законодательства: Коэн заплатил двум женщинам, заявлявшим о своих близких отношениях с тогда будущим президентом США, и не задекларировал эти платежи как вклад в избирательный фонд.

Слова Трампа напомнили американским журналистам об известном высказывании 37-го президента США Ричарда Никсона, также сделанном во время обращения к Конгрессу, с целью отвлечь внимание от скандала: «Считаю, что пришло время положить конец этому расследованию. […] Достаточно одного года Уотергейта».

Венесуэла

В обращении к конгрессу Трамп снова выразил поддержку оппозиции Венесуэлы.

«Мы поддерживаем народ Венесуэлы в его благородном стремлении к свободе, и мы осуждаем жестокость режима Мадуро, чья социалистическая политика привела эту нацию из самой богатой в Южной Америке в состояние крайней нищеты и отчаяния», - сказал Трамп.

Это заявление американский президент сделал на фоне продолжающихся в Венесуэле протестов. Так, в прошедшую субботу на улицы вышли как сторонники Николаса Мадуро, так и его оппоненты, поддерживающие Хуана Гуайдо, которого венесуэльский парламент, в котором преобладает оппозиция, объявил временно исполняющим обязанности президента. Вскоре после этого Трамп признал Гуайдо главой государства.

В этом вопросе США серьезно расходятся с Россией: президент Путин выразил поддержку Мадуро.

Стена Трампа

Значительная части речи Трампа была посвящена нелегальной миграции, что позволило ему вернуться к острому вопросу о строительстве стены на южной границе. Он еще раз заявил, что намерен добиваться строительства на границе с Мексикой, «чтобы пресечь нелегальную миграцию из стран Латинской Америки».

В своей речи Трамп заявил, что миллионы мигрантов живут в США, уважая и соблюдая американские законы и обогащая американское общество. Он добавил, что выступает за увеличение числа легальных мигрантов: «Но они должны делать это законным путем», - сказал президент, добавив: «Из любви к нашим гражданам […] я прошу вас защитить нашу очень небезопасную южную границу».

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