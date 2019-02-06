Глава FIS: «Олимпийские игры проще проводить в странах с диктатурой. Потому что людей там никто не спрашивает»

Олимпийские игры проще проводить в странах с диктатурой. Потому что людей там никто не спрашивает. Я просто говорю, что в странах с диктатурой Игры проводить проще. Спорт может и открывать в этих странах некоторые возможности. Например, благодаря Играм в Пхенчхане улучшились отношения Южной и Северной Кореи. Но я бы не стал развивать лыжный спорт в стране, в которой большая часть населения голодает. К примеру, если Катар завтра объявит, что хочет принять Олимпиаду, я буду категорически против. Я сейчас не говорю о политике. В Катаре просто очень много песка и нет снега," - сказал президент FIS.