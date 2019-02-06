Глава FIS: «Олимпийские игры проще проводить в странах с диктатурой. Потому что людей там никто не спрашивает»

Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) и почетный член МОК Джанфранко Каспер считает, что Олимпийские игры нужно проводить в странах с диктатурой.
Ряд городов из разных стран не стал подавать заявки на проведение Олимпийских игр из-за недовольства со стороны населения.
«Мы не можем найти новых кандидатов на проведение Игр, потому что это слишком дорого. Очень много видов спорта, все это требует больших вложений.
Почти никто Европе не будет голосовать на референдуме за проведение Игр.
Олимпийские игры проще проводить в странах с диктатурой. Потому что людей там никто не спрашивает. Я просто говорю, что в странах с диктатурой Игры проводить проще. Спорт может и открывать в этих странах некоторые возможности. Например, благодаря Играм в Пхенчхане улучшились отношения Южной и Северной Кореи. Но я бы не стал развивать лыжный спорт в стране, в которой большая часть населения голодает. К примеру, если Катар завтра объявит, что хочет принять Олимпиаду, я буду категорически против. Я сейчас не говорю о политике. В Катаре просто очень много песка и нет снега," - сказал президент FIS.