Год назад в Эстонии погибли четыре человека, провалившихся на микроавтобусе под лед

События того дня разворачивались в районе Тыстамаа, где после нескольких дней совместного времяпрепровождения компания решила отправиться на микроавтобусе на остров Мания, чтобы навестить знакомых. В порту Муналайд транспортное средство выехало на морской лед и ушло под воду в 500 метрах от берега.

В микроавтобусе Opel Vivaro, с которым произошла трагедия, имелся только первый ряд сидений, где могли разместиться три человека. Помимо водителя, там сидели 47- и 54-летний мужчины. Второй ряд сидений в автомобиле отсутствовал, поэтому в машине ни при каких обстоятельствах не должно было находиться шесть человек. Тем не менее, сзади были еще три человека: 41-летний мужчина, 51-летняя женщина и 60-летний мужчина.

Микроавтобус провалился на глубину трех с половиной метров, спастись удалось лишь 51-летней женщине и 41-летнему мужчине. Их спасло то, что расстояние от машины до поверхности воды составляло около полуметра, и они смогли простоять в ледяной воде на ее крыше до прибытия помощи.