Останемся ли мы без YouTube: у Европы осталось девять дней

- Facebook и YouTube должны будут контролировать контент до публикации
- Противники реформы считают реформу проявлением цензуры
- Google угрожает оставить европейцев без контента
У руководства Евросоюза осталось всего девять дней на то, чтобы достичь договоренности по нашумевшей реформе авторского права, наиболее интересный пункт которой состоит в том, чтобы заставить интернет-платформы вроде Facebook и YouTube отвечать за контент, загруженный пользователями, пишет Postimees.
Точнее, в контексте данной директивы об авторском праве речь идет о том, что, например, YouTube должен принять меры, чтобы на него не загружалось пиратское видео, за которое его создатели не получили авторских отчислений. Это технически простое новшество подняло интернет-платформы на дыбы и поделило европейские страны на два лагеря, которые возглавляют Германия и Франция.
«Мы должны достичь договоренности по реформе авторского права к 14 февраля. Последние трехсторонние переговоры между парламентом, советом и комиссией должны были состояться 31 января, но совет их отменил, поскольку между двумя крупными странами союза возникли непреодолимые противоречия и сформировавшиеся вокруг них парламентские группы грозили стать блокирующим меньшинством», - сказал вчера в Брюсселе докладчик парламента по авторскому праву, консерватор Аксель Фосс.
Последние трехсторонние переговоры теперь запланированы на следующий понедельник или вторник, на них будет обсуждаться как раз обуздывающая интернет-платформы статья 13 директивы. Если соглашение не будет достигнуто, действующий парламент больше не успеет провести реформу: новые выборы состоятся уже 23-26 мая. «Ситуация действительно сложная. Каждое предложение будет заблокировано борцами за авторские права. Долгие часы ушли только на обсуждение того, как повлияет одна запятая в предложении в одном законопроекте», - сказал Фосс.
Он все же предположил, что, если три крупнейшие парламентские партии проявят в последующие недели творческие способности, текст закона будет согласован еще при этом составе парламента. Без статьи 13 реформа авторского права, по его мнению, не подлежит обсуждению.
Сегодня до сих пор ведутся споры о том, должна ли Европа ударить по собственным небольшим платформам такими же строгими правилами, как по всемирным техногигантам, у которых много средств для создания любых технических решений.
То, что авторские права в эпоху интернета надо, наконец, защищать, никто, конечно, не оспаривает. Больше не обсуждается и то, следует ли считать цензурой, когда загружаемый пользователем контент блокируется платформой еще до публикации, если он имеет признаки, указывающие на нелегальность.
В ЕС директива об электронном бизнесе действовала уже 18 лет и, если мы посмотрим, как платформы развивались в течение этого времени, то увидим, что оказались в ситуации, когда каждый может загрузить на них все что угодно и страдают именно авторские права.
«Именно на этот тренд мы сейчас отвечаем реформой. Мы хотим дать создателям возможность, право и защиту на этих платформах и уверенность в том, что они смогут получить за свой труд справедливую оплату. Авторские права - очень важная часть интеллектуальной собственности и эти права должны быть защищены», - сказал Аксель Фосс.
Google и Facebook встали на дыбы
Владеющий YouTube Google и Facebook, естественно, начали активно противостоять планам Европы. Google совсем недавно угрожал оставить жителей Европы без большой части контента YouTube.
«Предложенная Европарламентом версия может создать ситуацию, при которой услуги вроде YouTube и поиска Google должны будут ограничивать разнообразие предлагаемого контента. Представьте себе, что вы не сможете смотреть видео, которые любите!» - говорится в интернет-кампании Google.
Как утверждает Google, на YouTube сейчас насчитывается 35 миллионов каналов, на которые может повлиять поправка Евросоюза. Она состояла бы в том, что ответственность за нарушение авторских прав, связанное с загруженным контентом, возлагалась бы на всех, кто предоставляет для этого услуги хостинга, включая YouTube.
Поставщикам услуги, по словам Google, чтобы избежать юридической ответственности, не останется ничего иного, как блокировать в ЕС уже имеющиеся и недавно загруженные видео, относительно которых информация об авторских правах неизвестна или сомнительна. Google хочет, чтобы услуги, которые делают все от них зависящее, чтобы защитить обладателей авторских прав, без соответствующего оповещения не были ответственными за нарушение авторских прав.
Представлявшие Facebook профессиональные организации EDiMA и CCIA заявили, однако, что реформа авторского права, обязывающая платформы фильтровать контент до его публикации, создаст для европейцев невиданную цензуру.
Ансип: компромисс возможен
По мнению диги-комиссара Еврокомиссии Андруса Ансипа, несмотря на большие разногласия по всем пунктам реформы авторского права можно договориться, а те, кто слишком настаивает на своих требованиях, ведут себя безответственно.
«О реформе авторского права необходимо договориться. И это возможно. Это можно сделать таким образом, который будет удерживать курсор в равновесии: я всегда утверждал, что можно защитить художников и творцов, одновременно обеспечив свободу слова и свободу интернета», - сказал Андрус Ансип Postimees.
Он не одобряет тактику запугивания, которую ведет Google. «На всех сторонах лежит большая ответственность. Игра выражениями «отсутствие согласия лучше, чем отказ от моей максималистской позиции», как я иногда читаю в заявлениях, опасна и безответственна», - сказал Ансип.
Еврокомиссар также разделяет мнение, что у маленьких платформ нет таких же средств, как у крупных, и относительно этого можно найти общую формулировку. Сама директива, конечно, затрагивает значительно более широкий круг тем, в том числе - образование, сбор данных, науку, трансграничные цифровые отношения, культурное многообразие. Статья 11 говорит о праве СМИ и издателей ограничить распространение принадлежащего им контента в социальных сетях и таких интернет-средах, как Wikipedia.
Тоом против
Если соглашение не будет достигнуто, на всем этом будет поставлен крест. Это понравилось бы, вероятно, евродепутату Яне Тоом, которая недавно представила свою точку зрения относительно данной директивы.
«Напоминаем, о чем идет речь. Статьи 11 и 13 новой директивы стали в Европарламенте яблоком раздора. Статья 13 предполагает, что загруженный пользователями контент будет автоматически проверяться перед публикацией, но это, по сути, введет в интернете цензуру. Статья 11 грозит введением платы за гиперссылки», - говорит Тоом.
По словам Тоом, многие члены Европарламента из разных политических фракций и комиссий, в том числе она сама и Кая Каллас (пока не стала председателем Партии реформ, после чего ее позиция изменилась) пытались заблокировать эти статьи.
«К сожалению, Европарламент под давлением глав партий в отдельных странах поддержал точку зрения Еврокомиссии, и директива поступила на трехсторонние переговоры представителей Европарламента, Еврокомиссии и Евросовета, где одобряются или отклоняются правовые акты ЕС», - сказала она.
«Вероятность того, что директива будет принята до выборов, уменьшается с каждым днем, - считает Тоом. – Сегодня голоса обычных пользователей, создателей контента и ученых звучат так громко, что участники трехсторонних переговоров зашли в тупик».