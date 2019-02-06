Останемся ли мы без YouTube: у Европы осталось девять дней

«Предложенная Европарламентом версия может создать ситуацию, при которой услуги вроде YouTube и поиска Google должны будут ограничивать разнообразие предлагаемого контента. Представьте себе, что вы не сможете смотреть видео, которые любите!» - говорится в интернет-кампании Google.

Как утверждает Google, на YouTube сейчас насчитывается 35 миллионов каналов, на которые может повлиять поправка Евросоюза. Она состояла бы в том, что ответственность за нарушение авторских прав, связанное с загруженным контентом, возлагалась бы на всех, кто предоставляет для этого услуги хостинга, включая YouTube.

Поставщикам услуги, по словам Google, чтобы избежать юридической ответственности, не останется ничего иного, как блокировать в ЕС уже имеющиеся и недавно загруженные видео, относительно которых информация об авторских правах неизвестна или сомнительна. Google хочет, чтобы услуги, которые делают все от них зависящее, чтобы защитить обладателей авторских прав, без соответствующего оповещения не были ответственными за нарушение авторских прав.

Представлявшие Facebook профессиональные организации EDiMA и CCIA заявили, однако, что реформа авторского права, обязывающая платформы фильтровать контент до его публикации, создаст для европейцев невиданную цензуру.

Ансип: компромисс возможен

По мнению диги-комиссара Еврокомиссии Андруса Ансипа, несмотря на большие разногласия по всем пунктам реформы авторского права можно договориться, а те, кто слишком настаивает на своих требованиях, ведут себя безответственно.

Андрус Ансип считает, что протестующие против реформы ведут себя безответственно. ФОТО: Stephanie Lecocq/EPA/Scanpix

«О реформе авторского права необходимо договориться. И это возможно. Это можно сделать таким образом, который будет удерживать курсор в равновесии: я всегда утверждал, что можно защитить художников и творцов, одновременно обеспечив свободу слова и свободу интернета», - сказал Андрус Ансип Postimees.

Он не одобряет тактику запугивания, которую ведет Google. «На всех сторонах лежит большая ответственность. Игра выражениями «отсутствие согласия лучше, чем отказ от моей максималистской позиции», как я иногда читаю в заявлениях, опасна и безответственна», - сказал Ансип.

Еврокомиссар также разделяет мнение, что у маленьких платформ нет таких же средств, как у крупных, и относительно этого можно найти общую формулировку. Сама директива, конечно, затрагивает значительно более широкий круг тем, в том числе - образование, сбор данных, науку, трансграничные цифровые отношения, культурное многообразие. Статья 11 говорит о праве СМИ и издателей ограничить распространение принадлежащего им контента в социальных сетях и таких интернет-средах, как Wikipedia.

Тоом против

Если соглашение не будет достигнуто, на всем этом будет поставлен крест. Это понравилось бы, вероятно, евродепутату Яне Тоом, которая недавно представила свою точку зрения относительно данной директивы.

Яна Тоом не одобряет директиву. ФОТО: Mihkel Maripuu

«Напоминаем, о чем идет речь. Статьи 11 и 13 новой директивы стали в Европарламенте яблоком раздора. Статья 13 предполагает, что загруженный пользователями контент будет автоматически проверяться перед публикацией, но это, по сути, введет в интернете цензуру. Статья 11 грозит введением платы за гиперссылки», - говорит Тоом.

По словам Тоом, многие члены Европарламента из разных политических фракций и комиссий, в том числе она сама и Кая Каллас (пока не стала председателем Партии реформ, после чего ее позиция изменилась) пытались заблокировать эти статьи.

«К сожалению, Европарламент под давлением глав партий в отдельных странах поддержал точку зрения Еврокомиссии, и директива поступила на трехсторонние переговоры представителей Европарламента, Еврокомиссии и Евросовета, где одобряются или отклоняются правовые акты ЕС», - сказала она.