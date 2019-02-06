Стало известно, когда передвижные фоторадары появятся на дорогах Эстонии

На состоявшейся сегодня в Департаменте шоссейных дорог пресс-конференции префект Пыхьяской префектуры Кристьян Яани сообщил, что в 2019 году полиции придется в большей степени рассчитывать на технологические решения, по этой причине с марта на дорогах страны начнут появляться передвижные камеры слежения за скоростью.
По словам, руководителя финансового отдела МВД Майри Тонсивер, в связи с покупкой Департаментом полиции и погранохраны восьми новых мобильных фоторадаров можно предположить, что в этому году общая сумма выписанных с помощью новых камер штрафов вырастет на 1,5 млн евро, пишет Geenius.
Как сообщалось ранее, из технических данных фоторадаров следует, что они способны фиксировать нарушение даже в том случае, если автомобиль начинает ускоряться сразу же после проезда мимо камеры.
Закупаемые камеры слежения за скоростью способны фиксировать скорость движения транспортного средства, а также делать фотографию номерного знака и водителя. Данные функции работают в случае, если на дороге имеется не более трех полос движения. Также передвижные фоторадары способны замерять скорость как приближающегося, так и удаляющегося объекта.
Камеры способны замерять скорость в диапазоне от 20 до 250 км/ч, а также работать при 30-градусном морозе. Работают устройства на аккумуляторах.
Камеры будут устанавливаться на штативы. Также они будут оснащены вспышкой, необходимой для фотографирования нарушителя.
Новые камеры слежения за скоростью обойдутся полиции примерно в 667 000 евро, но точные данные станут известны после заключения договора.
С нового года мобильные камеры слежения за скоростью будут использоваться всеми полицейскими префектурами.