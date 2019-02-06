Стало известно, когда передвижные фоторадары появятся на дорогах Эстонии

По словам, руководителя финансового отдела МВД Майри Тонсивер, в связи с покупкой Департаментом полиции и погранохраны восьми новых мобильных фоторадаров можно предположить, что в этому году общая сумма выписанных с помощью новых камер штрафов вырастет на 1,5 млн евро, пишет Geenius.

Как сообщалось ранее, из технических данных фоторадаров следует, что они способны фиксировать нарушение даже в том случае, если автомобиль начинает ускоряться сразу же после проезда мимо камеры.

Закупаемые камеры слежения за скоростью способны фиксировать скорость движения транспортного средства, а также делать фотографию номерного знака и водителя. Данные функции работают в случае, если на дороге имеется не более трех полос движения. Также передвижные фоторадары способны замерять скорость как приближающегося, так и удаляющегося объекта.

Камеры способны замерять скорость в диапазоне от 20 до 250 км/ч, а также работать при 30-градусном морозе. Работают устройства на аккумуляторах.

Камеры будут устанавливаться на штативы. Также они будут оснащены вспышкой, необходимой для фотографирования нарушителя.

Новые камеры слежения за скоростью обойдутся полиции примерно в 667 000 евро, но точные данные станут известны после заключения договора.