Ср, 6.02.2019
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Дом лесника начал новую жизнь

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Элор Ильмет в хижине Саэвески.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Неподалеку от лесной хижины в Ванапагана находится другой домик RMK для посетителей – лесная хижина в Саэвески. В отличие от лесного домика лесная хижина все время открыта для всех и совершенно бесплатно. Единственный, кто проверяет ее – это местный лесной смотритель, который примерно раз в неделю заглядывает сюда во время обхода.

Лесной домик в Саэвески

  • Место нахождения: Ярвамаа, Тюриская волость, Сакалаская зона отдыха, в пяти километрах от Тырвааугу, на территории Саарйыэского заповедника.
  • Описание: большой просторный двухэтажный дом, подходит для большой туристической группы. Ждать удобств в таком доме не стоит, тишина на берегу реки с лихвой компенсирует отсутствие электричества и воды.
  • Обустройство: дровяной сарай, открытый очаг с решеткой для гриля, парковка на две машины. В доме есть печь с плитой и посудой первой необходимости для приготовления еды. На втором этаже 10 спальных мест.
  • Как пользоваться: подъездные дороги и парковка расчищены. Есть дрова для очага. 

Лесная хижина в Саэвески находится еще глубже в лесу, чем дом в Ванапагана. И едешь ты от Расси или от Тюри, все равно свои пять километров по лесной дороге отмахать придется.

Если же вы настоящий путешественник, то воспользуетесь туристической тропой RMK из Оанду в Икла, которая там как раз и проходит. Другими словами, в Саэвески нельзя оказаться случайно.

И хотя ее называют хижиной, в Саэвески также стоит двухэтажный дом. Это бывшее здание кордона, в котором жил лесник.

Лесничий Вильяндимааского лесничества RMK Элор Ильмет уверен, что дом был построен в 1954 году.

Лесничий жил и работал здесь всего-то 4-5 лет, потому что в доме не было ни электричества, ни пахотной земли рядом. Какое-то время домик простоял без дела и начал разваливаться. 

В 2000 году Ильмет с товарищами решил его восстановить и сделал из него лесную хижину. Вставил окна, положил полы, переделал внутренние стены. «В каждой комнате мы использовали для покрытия стен разные породы дерева, например, в коридоре – ель, в большой комнате – березу, а в кухне – сосну», - вспоминает господин Ильмет. 

Он поясняет, что материал был специально изготовлен в небольшой древесной мастерской и в каком-то смысле в воспитательных целях. 

И в лесной хижине установлена добрая традиция – пожил, уходишь – убери за собой, если есть, что убирать.

Сюда, как и в случае с лесным домиком в Ванапагана, надо брать с собой еду, воду, свечи или другой какой светильник и спальные мешки.

Обо всем остальном заботятся владельцы хижины и/или предыдущие посетители. На кухне есть кастрюли и сковородки, столовые приборы, топор и чурбак, чтобы наколоть нужное количество дров. На втором этаже – спальные места, рядом с которыми на крохотных столиках вас ждут книги, оставленные прежними посетителями.

При лесной хижине в Саэвески есть место для гриля и сухой туалет. Можно не беспокоиться о запасе дров, они есть в дровяном сарае, и вот уж роскошь необыкновенная – рядом журчит речка Саарйыги.

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