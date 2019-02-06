Дом лесника начал новую жизнь

Лесной домик в Саэвески Место нахождения: Ярвамаа, Тюриская волость, Сакалаская зона отдыха, в пяти километрах от Тырвааугу, на территории Саарйыэского заповедника.

Описание: большой просторный двухэтажный дом, подходит для большой туристической группы. Ждать удобств в таком доме не стоит, тишина на берегу реки с лихвой компенсирует отсутствие электричества и воды.

Обустройство: дровяной сарай, открытый очаг с решеткой для гриля, парковка на две машины. В доме есть печь с плитой и посудой первой необходимости для приготовления еды. На втором этаже 10 спальных мест.

Как пользоваться: подъездные дороги и парковка расчищены. Есть дрова для очага.

Лесная хижина в Саэвески находится еще глубже в лесу, чем дом в Ванапагана. И едешь ты от Расси или от Тюри, все равно свои пять километров по лесной дороге отмахать придется.

Если же вы настоящий путешественник, то воспользуетесь туристической тропой RMK из Оанду в Икла, которая там как раз и проходит. Другими словами, в Саэвески нельзя оказаться случайно.

И хотя ее называют хижиной, в Саэвески также стоит двухэтажный дом. Это бывшее здание кордона, в котором жил лесник.

Лесничий Вильяндимааского лесничества RMK Элор Ильмет уверен, что дом был построен в 1954 году.

Лесничий жил и работал здесь всего-то 4-5 лет, потому что в доме не было ни электричества, ни пахотной земли рядом. Какое-то время домик простоял без дела и начал разваливаться.

В 2000 году Ильмет с товарищами решил его восстановить и сделал из него лесную хижину. Вставил окна, положил полы, переделал внутренние стены. «В каждой комнате мы использовали для покрытия стен разные породы дерева, например, в коридоре – ель, в большой комнате – березу, а в кухне – сосну», - вспоминает господин Ильмет.

Он поясняет, что материал был специально изготовлен в небольшой древесной мастерской и в каком-то смысле в воспитательных целях.

И в лесной хижине установлена добрая традиция – пожил, уходишь – убери за собой, если есть, что убирать.

Сюда, как и в случае с лесным домиком в Ванапагана, надо брать с собой еду, воду, свечи или другой какой светильник и спальные мешки.

Обо всем остальном заботятся владельцы хижины и/или предыдущие посетители. На кухне есть кастрюли и сковородки, столовые приборы, топор и чурбак, чтобы наколоть нужное количество дров. На втором этаже – спальные места, рядом с которыми на крохотных столиках вас ждут книги, оставленные прежними посетителями.