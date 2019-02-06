Российский суд приговорил свидетеля Иеговы из Дании к шести годам за экстремизм

Суд Железнодорожного района Орла приговорил гражданина Дании Денниса Кристенсена к шести годам колонии, признав его виновным в экстремизме (часть 1 статьи 282.2 УК), сообщает корреспондент Би-би-си из зала суда.
Заходя в зал суда перед оглашением приговора, Кристенсен крикнул, что надеется на то, что в России будет соблюдаться право людей на свободу вероисповедания.
Суд постановил, что датчанин «использовал свой авторитет духовного лидера» и «обеспечивал работу организации [свидетели Иеговы «Орел»], заведомо зная о ее запрете». Аргументы защиты суд назвал несостоятельными.
Приговор суда Кристенсену вслед за судьей зачитывал переводчик. «Я плохо слышал, что говорил судья, но сейчас, с помощью переводчика, я в основном понял, о чем шла речь. И могу констатировать, что суд слушал на этом процессе только одну сторону - обвинения. Он вообще не принял во внимание то, что говорил я в свою защиту и мои адвокаты», - сказал датчанин журналистам во время перерыва.
Кристенсен находился под арестом в СИЗО с мая 2017 года. Согласно закону о пересчете одного дня в СИЗО за полтора в исправительном учреждении, он проведет в колонии 3,5 года.