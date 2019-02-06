Новичка российского футбольного клуба обвинили в изнасиловании

Сарр был вызван в норвежский суд, перед которым он обязан появиться 14 февраля. Источник отмечает, что это не первый случай, когда сенегалец становится фигурантом расследования об изнасиловании. В ноябре 2018-го игрок был задержан в городе Мольде, следователи допрашивали его около 12 часов, однако затем отпустили.