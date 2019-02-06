Ср, 6.02.2019
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Новичка российского футбольного клуба обвинили в изнасиловании

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Изнасилование. Фото иллюстративное.

ФОТО: Andres Teiss / Postimees

Новичок клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Енисей» Бабакар Сарр обвиняется в изнасиловании. Об этом сообщает Lenta.ru

Сарр был вызван в норвежский суд, перед которым он обязан появиться 14 февраля. Источник отмечает, что это не первый случай, когда сенегалец становится фигурантом расследования об изнасиловании. В ноябре 2018-го игрок был задержан в городе Мольде, следователи допрашивали его около 12 часов, однако затем отпустили.

В августе 2018-го Сарр был оправдан по другому делу об изнасиловании. Несмотря на это, суд обязал футболиста выплатить 150 тысяч крон (около 15 000 евро) потерпевшей.

В январе «Мольде», за который выступал Сарр, разорвал контракт с футболистом. 5 февраля «Енисей» объявил о подписании договора с сенегальцем.

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