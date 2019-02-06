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  • Оперативно: Муниципальная полиция оштрафовала «ласнамяэского дровосека»

Оперативно: Муниципальная полиция оштрафовала «ласнамяэского дровосека»

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Нарушитель срезает ветки.

ФОТО: Facebook

На прошлой неделе общественность всколыхнула новость о том, как в столичном районе Ласнамяэ автомобилист, припарковавший автомобиль на тротуаре, где тот и увяз в сугробе, решил лишить веток росшую поблизости елку, чтобы спасти машину машину из ловушки.

Как сообщили на прошлой неделе в Муниципальной полиции, заснятого на видео нарушителя можно было призвать к ответственности, поскольку могло иметь место нарушение Правил благоустройства города Таллинна.

Согласно ч.3 ст.13 Правил, запрещено наносить ущерб зонам озеленения, участкам на кладбищах, дерну и цветам, ломать, самовольно вырубать или уничтожать деревья или кусты. Пересадка деревьев с диаметром ствола более 8 см (кроме плодовых деревьев и кустов, растущих на участке, находящемся в частной собственности) разрешается только при согласовании с Департаментом окружающей среды).

По горячим следам и при непосредственном содействии автора ролика, размещенного в Facebook-сообществе EZ-дуны, Муниципальной полиции удалось связаться с нарушителем.

В МуПо сообщили, что нарушитель осознал свой поступок, а также принес извинения тем, кого его действия могли задеть. Также автомобилист обещал посадить новое дерево.

В Муниципальной полиции также сообщили, что за данное нарушение Правил благоустройства города Таллинна мужчина был оштрафован более чем на 100 евро.

Опубликовано Sergei Martõnov Четверг, 31 января 2019 г.

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