Через два года посещение Венеции придется бронировать заранее

С 2022 года для поездки в Венецию туристов обяжут делать предварительный заказ входного билета на островную часть города. Данная инициатива продолжает планомерную политику, направленную на сокращение туристического потока. Для въезда во время низкого сезона путешественникам необходимо будет заблаговременно оплатить билет стоимостью 6 евро, пишет turizm.ru. Во время пикового туристического сезона плата составит 8 или 10 евро.

По словам градоначальника, введение бронирования посещения не означает, что остальных лишат доступа в Венецию. Однако процедура въезда для них окажется сложнее. За отсутствие билета в город туристов-нарушителей намерены штрафовать в размере от 100 до 450 евро. Нововведение начнет действовать с 1 января 2022 года. В настоящее время все гости оплачивают туристический налог в размере 3 евро. Эта сумма включается в стоимость билетов на паромы, катера и поезда, которые ведут в Венецию.