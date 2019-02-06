Картина дня: подача налоговой декларации, спор об алиментах и безрассудный поступок водителя автобуса

Глава Налогово-таможенного департамента: не стоит спешить с подачей декларации

Гендиректор Налогово-таможенного департамента (MTA) Валдур Лайд призвал жителей Эстонии сохранять спокойствие в преддверии подачи декларации о доходах за прошлый год. Читайте далее...

Не подавших декларации о доходах ждет неприятный сюрприз от налоговой

На этой неделе от Налогово-таможенного департамента получат оповещения более 6000 человек, которые не подали налоговые декларации за 2017 год. Теперь они должны будут представить их совместно с декларацией за 2018 год и, вероятно, доплатить подоходный налог. Читайте далее...

Спор об алиментах превратил детей в должников

Пробел в законе позволяет повесить на несовершеннолетних детей расходы на судебный спор родителей. Читайте далее...

Большие перемены: Tele2 меняет все мобильные пакеты

Tele2 с сегодняшнего дня вместо десяти самых популярных мобильных пакетов для частных и бизнес-клиентов предлагает абсолютно новые. Для некоторых клиентов выбор нового пакета может вызвать трудности. Читайте далее...

На стройке в центре Таллинна обнаружили нелегалов

Сотрудники Пыхьяской префектуры во второй половине января обнаружили на строительном объекте в центре Таллинна несколько нелегальных работников. Нанявшей их фирме выписали внушительный штраф. Читайте далее...

Помешавший ограблению магазина житель Тарту: события того дня напоминали сюжет боевика

Не каждый из нас решится на задержание грабителей, когда их еще и несколько, а вы один. 21-летний автотехник Сандер (фамилия известна редакции) решился на задержание трех воришек. События того дня напоминали сюжет боевика. Читайте далее...

Бывшую Батарейную тюрьму продадут с аукциона: Таллинн и государство покупать объект не хотят

Госкомпания Riigi Kinnisvara планирует выставить на продажу здание бывшей Батарейной тюрьмы в Таллинне во втором квартале этого года. Читайте далее...

Фото: спешивший на автобус человек получил серьезную травму

В среду, 6 февраля, около полудня на Вильде-теэ в Таллинне пострадал спешивший на общественный транспорт человек. Читайте далее...

Останемся ли мы без YouTube: у Европы осталось девять дней

У руководства Евросоюза осталось всего девять дней на то, чтобы достичь договоренности по нашумевшей реформе авторского права, наиболее интересный пункт которой состоит в том, чтобы заставить интернет-платформы вроде Facebook и YouTube отвечать за контент, загруженный пользователями. Читайте далее...

Стало известно, когда передвижные фоторадары появятся на дорогах Эстонии

На состоявшейся сегодня в Департаменте шоссейных дорог пресс-конференции префект Пыхьяской префектуры Кристьян Яани сообщил, что в 2019 году полиции придется в большей степени рассчитывать на технологические решения, по этой причине с марта на дорогах страны начнут появляться передвижные камеры слежения за скоростью. Читайте далее...

Оперативно: Муниципальная полиция оштрафовала «ласнамяэского дровосека»

На прошлой неделе общественность всколыхнула новость о том, как в столичном районе Ласнамяэ автомобилист, припарковавший автомобиль на тротуаре, где тот и увяз в сугробе, решил лишить веток росшую поблизости елку, чтобы спасти машину машину из ловушки. Читайте далее...

На Эстонию надвигается снегопад, возможна метель

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на четверг облачность уплотнится, после полуночи на островах, а затем на материке пойдет снег. Читайте далее...

Возмутительно! Водитель междугороднего автобуса строчит СМС за рулем